Baloncesto
Peñarroya, frustrado tras la primera derrota en Euroliga: "Así es imposible ganar"
El conjunto blaugrana encajó más de 100 puntos en su visita al Hapoel Tel Aviv
EFE
El técnico barcelonista, Joan Peñarroya, ha asegurado tras la contundente derrota de su equipo en Sofía (Bulgaria) ante Hapoel Tel Aviv, en partido de la Euroliga de baloncesto, que "si encajas más de cien puntos" entonces "es imposible ganar".
"Nuestra defensa fue floja hoy y necesitamos mejorar nuestro nivel físico especialmente contra jugadores tan atléticos como los del Hapoel. Ellos jugaron con muy buenos porcentajes, sobre todo en la pintura, y nosotros no hemos estado bien", ha resumido tras el partido.
Peñarroya considera que su equipo necesita mejorar en muchas facetas del juego, también en lo físico y se ha referido a las facilidades que dieron los suyos bajo su canasta. "Ellos han estado mejor que nosotros, no hay más", ha insistido.
Ha explicado que el Barça tiene que competir mejor que lo que ha hecho hoy. "Tenemos que competir hasta el final, pero esta competición es muy dura, porque hay muchos equipos muy buenos. Será una temporada muy dura, estamos solo en el inicio, pero tenemos que ser capaces de competir contra todos", ha afirmado.
