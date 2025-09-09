Peñarroya: “En la Euroliga hay 10 o 12 equipos que tienen más presupuesto, pero lucharemos por ganarlo todo"

El Barça arrancó la pretemporada hace 10 días y este lunes el técnico Joan Peñarroya ha valorado por primera vez los nuevos retos del curso 25-26. El técnico azulgrana se mostró optimista con las opciones del equipo a luchar por títulos, a pesar de la reducción del presupuesto de la sección. Peñarroya dice tener un equipo en el que se puede confiar, siempre que les respeten las lesiones en declaraciones al "Tu Diràs" con Aleix Parisé y Dani Aguilà..

"Yo creo que estamos preparados para luchar por ganarlo todo, pese a que hay 10 o 12 equipos que tienen más presupuesto que nosotros en la Euroliga. Pero ni yo ni los jugadores nos sentimos inferiores a ellos y estamos convencidos de que les podemos ganar", dijo

Una temporada que el Barça afrontará con 5 caras nuevas: Myles Cale, Miles Norris, Toko Shengelia, Juani Marcos y Will Clyburn. Y con el regreso a las pistas de los lesionados de larga duración Nico Laprovittola y Juan Núñez.

El técnico azulgrana tiene mucha confianza en los nuevos fichajes como Miles Norris / FCB

Una plantilla equilibrada

Una plantilla, según Peñarroya, equilibrada, con experiencia y jugadores en crecimiento. Seguramente el punto débil sea la posición de 5, que dependerá de la recuperación de Jan Vesely y del rendimiento de Willy Hernangómez.

Sobre Vesely, uno de los mejores pívots de Europa que en los últimos meses prácticamente no ha jugado por culpa de las lesiones, dice Peñarroya que es un jugador fundamental en el juego interior. "Empezará en dinámica de primer equipo la próxima semana. Esperamos que vaya bien porque es un jugador muy importante. Además hay muchas posiciones que tenemos duplicadas o triplicadas, pero la suya no"

Peñarroya, dando instrucciones en el primer dia de trabajo a Willy y Joel Parra / FCB

Y de Willy Hernangomez ha destacado que tiene una buena actitud, pero espera que dé un paso adelante. "Él la actitud la tiene, eso no puede dudarlo nadie, a partir de ahí es un tema de rendimiento, que es lo que necesitamos. Si al final hay compañeros que rinden más, jugarán ellos. Que necesitamos un Willy mejor, sí"

Una temporada difícil

Un Peñarroya que también ha valorado la pasada temporada, en la que el equipo, con muchas bajas y sin refuerzos, cayó en cuartos de la ACB y de la Euroliga. El técnico se mostró orgulloso del pasado curso. "Yo estoy súper orgulloso de la temporada pasada. Y lo digo así aunque me critiquen. Es cierto que no logramos lo que queríamos, jugar finales y ganar títulos, pero competir como competimos con 8 jugadores tiene mucho mérito"

Peñarroya reconoció que puso el cargo a disposición del club después de los malos momentos que vivió el equipo / Enric Fontcuberta / EFE

El entrenador azulgrana reconoció que hubo un momento de la temporada que dijo a los responsables que entendería que se tomara una decisión con él. "Yo nunca he dejado los proyectos cuando los he empezado. Pero hubo un momento muy malo en el que me sentía responsable de lo que estaba pasando. Entonces comuniqué a los responsables de la sección que entendería si debían tomar alguna decisión"

Finalmente Peñarroya también ha hablado del joven Mohamed Dabone, la perla de la cantera de 13 años y 2,10 m. Ha explicado que, de momento, no puede jugar con el primer equipo por temas burocráticos, sino probablemente ya habría debutado.