Peñarroya: “Muy contento por Lapro y Juan después de su larga ausencia”

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, se mostró feliz por volver a ver en acción y con buenas actuaciones a Juan Núñez y especialmente Nico Laprovittola, gran protagonista del encuentro con 23 puntos y cinco triples en 16 minutos de juego y que llevó al equipo a su primera victoria de pretemporada ante el París, por 91-90.

“La valoración solo puede ser positiva al margen del resultado, porque nos vamos sanos del stage y del partido y porque los jugadores que salen de lesiones importantes como Lapro y Juan han tenido minutos y se les ha visto bastante bien”, dijo el entrenador blaugrana.

Para Peñarroya, “tuvimos un rival demasiado exigente con su estilo de juego, y hemos sufrido en el rebote por sus características atléticas, nos ha faltado un poco de equilibrio en el juego interior y exterior, ante un rival más rodado, y un rival que te ha exigido mucho en el aspecto físico”, dijo.

El equipo tuvo una puesta en escena en su primer encuentro de preparación / FCB

Calma con los que regresan

El técnico pidió calma con los que regresan de largas lesiones. “Reencontrarse en un partido así y su nivel de exigencia, en lo mas satisfactorio en este primer encuentro. Hemos de tener calma, porque esto necesita un tiempo y con paciencia, aunque están bien”, comentó el de Terrassa.

Punter fue uno de los destacados, con 17 puntos / FCB

Respecto al rival, “ya demostró el ritmo que querían jugar, han cambiado jugadores y el entrenador, aunque siguen con la misma linea, siendo una pesadilla al rival, en todos los aspectos. Demasiado exigente”, concluyó.

“Los árbitros hacen su trabajo y si pitan tres técnicas están obligados a que se fuera el entrenador, es lo que me han comentado”, finalizó, alabando el trabajo de Keita bajo los tableros. “Tiene todas las condiciones y lo ha demostrado.