Baloncesto
Peñarroya: “Muy contento por Lapro y Juan después de su larga ausencia”
El técnico azulgrana se congratuló del regreso de sus dos jugadores y reconoció que el partido exigió mucho ante el París para tratarse de un amistoso
El técnico del Barça, Joan Peñarroya, se mostró feliz por volver a ver en acción y con buenas actuaciones a Juan Núñez y especialmente Nico Laprovittola, gran protagonista del encuentro con 23 puntos y cinco triples en 16 minutos de juego y que llevó al equipo a su primera victoria de pretemporada ante el París, por 91-90.
“La valoración solo puede ser positiva al margen del resultado, porque nos vamos sanos del stage y del partido y porque los jugadores que salen de lesiones importantes como Lapro y Juan han tenido minutos y se les ha visto bastante bien”, dijo el entrenador blaugrana.
Para Peñarroya, “tuvimos un rival demasiado exigente con su estilo de juego, y hemos sufrido en el rebote por sus características atléticas, nos ha faltado un poco de equilibrio en el juego interior y exterior, ante un rival más rodado, y un rival que te ha exigido mucho en el aspecto físico”, dijo.
Calma con los que regresan
El técnico pidió calma con los que regresan de largas lesiones. “Reencontrarse en un partido así y su nivel de exigencia, en lo mas satisfactorio en este primer encuentro. Hemos de tener calma, porque esto necesita un tiempo y con paciencia, aunque están bien”, comentó el de Terrassa.
Respecto al rival, “ya demostró el ritmo que querían jugar, han cambiado jugadores y el entrenador, aunque siguen con la misma linea, siendo una pesadilla al rival, en todos los aspectos. Demasiado exigente”, concluyó.
“Los árbitros hacen su trabajo y si pitan tres técnicas están obligados a que se fuera el entrenador, es lo que me han comentado”, finalizó, alabando el trabajo de Keita bajo los tableros. “Tiene todas las condiciones y lo ha demostrado.
- Flick tenía razón con Pedri
- Gavi apunta a baja para el Valencia
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- El tenis tiene un problema con Sinner
- La adjudicación de la obra del Camp Nou ha sido un fracaso
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- LaLiga da luz verde al Barça con el Johan Cruyff
- Incógnita total Christensen