Peñarroya confía en el equipo "para competir por todos los partidos"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha recordado este jueves que "quedan siete partidos" para terminar la Euroliga y "hay mucha igualdad" en la tabla, en la que el conjunto azulgrana ocupa la undécima plaza fuera de los puestos de 'play-in', por lo que ha augurado que habrá "muchos cambios en la clasificación final".

"Solo dos o tres equipos tienen claro que van a terminar entre los seis primeros. Nosotros estamos en esta lucha, pero solo podemos pensar en el tópico del partido a partido", ha afirmado el preparador catalán en declaraciones en el Palau Blaugrana, en la previa de la visita al colista de la Euroliga, el ALBA Berlín.

Pese a enfrentarse al peor equipo de la competición, Peñarroya ha alertado de los peligros de su próximo oponente: "Vamos al campo del ALBA Berlín con la percepción que tiene todo el mundo, de que hay que ganar sí o sí, pero el ALBA es un equipo que juega sin presión, que juega todo el año igual, y contra el que si no juegas bien, sufres".

Peñarroya confía en la capacidad del equipo para sobreponerse a situaciones difíciles / DANI BARBEITO

Las lesiones condicionan al equipo

Además, el técnico ha señalado que el Barça está "condicionado" por las lesiones, que obligarán a que "estén bien casi todos los jugadores" para optar a una victoria que mantendría al equipo "en disposición de luchar por todo".

"El equipo está bien. Si en algo ha crecido durante el curso es en asimilar y aceptar todas las situaciones que nos están pasando. Está centrado sacar el partido adelante, sin buscar excusas y sabiendo que tenemos herramientas para competir por los partidos", ha analizado.

Asimismo, Peñarroya ha confirmado que el escolta Kevin Punter todavía no viajará a Berlín. "Va a mejor, pero no ha hecho ningún entrenamiento y no está para ayudar al equipo. A ver si la semana que viene ya podemos contar con él", ha comentado.

Las dudas con Vesely y Juan Núñez

También ha explicado que el pívot Jan Vesely se encuentra "hacia la mitad del proceso de rehabilitación" y que "en los próximos días" sabrán si el base Juan Núñez volverá a jugar o no esta temporada.

Anderson realiza un lanzamiento al estilo Abdul Jabbar durante el entrenamiento previo al duelo del ALBA / DANI BARBEITO

Preguntado por los rumores sobre los jugadores que podrían abandonar el equipo el curso que viene, el técnico se ha limitado a responder que "la secretaría técnica hace su trabajo" y lo que a él le "importa" es "lo que pasa esta temporada", puesto que ya tiene "suficientes problemas este año como para pensar en el que viene".

"Estoy centrado en el día a día. Lo importante es que quedan tres meses de competición. Tenemos jugadores importantes que tendrán ofertas. Los jugadores entienden la situación y lo que queremos es sacar esto adelante. Tenemos que estar centrados y unidos los que estamos. Tenemos que intentar que la situaciones personales queden lo más al margen posible, aunque siempre afectan", agregó el técnico azulgrana.