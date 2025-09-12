Pedro Martínez ya tiene al último hombre que le faltaba

Tras la incorporación de los cinco internacionales españoles hace unos días, el último por llegar, Darius Thompson, ya está en València y ya ha iniciado los entrenamientos con el Valencia Basket. Con la llegada del base estadounidense con pasaporte italiano, Pedro Martínez ya tiene a su disposición a todos los jugadores que participaron en el Eurobasket: Jaime Pradilla, Yankuba Sima, Sergio de Larrea, Josep Puerto y Xabi López-Arostegui, además del propio Thompson, una de las caras nuevas de esta temporada en el Valencia Basket.

Un 'refuerzo' que llega en el mejor momento

La incorporación de Darius Thompson llega en el momento más oportuno dadas las bajas de Xabi López-Arostegui, que en el Memorial Pepe Lanzuela disputado en Teruel frente al Casademont Zaragoza, se producía una fractura en un dedo de la mano izquierda, Jean Montero que el jueves pasaba por el quirófano por una lesión en el ligamento de un dedo de su mano derecha. y Brancou Badio con una lesión muscular.

Debutará en el torneo EncestaRías

Darius Thompson, tras disfrutar de unos días de permiso tras la eliminación de Italia en los octavos de final del Eurobasket, ya trabaja con normalidad con sus nuevos compañeros de equipo y se espera que pueda disputar sus primeros minutos como taronja en la décima edición del torneo EncestaRías, donde los de Pedro Martínez cerrarán los partidos de pretemporada. El equipo taronja abrirá la competición enfrentándose a Baskonia, precisamente equipo en el que militó Darius Thompson, en un choque que se jugará el viernes 19 de septiembre a las 18:45 horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán el Río Breogán y el Real Madrid. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00h y la final del torneo para las 20:30h.

Regreso a la Liga Endesa

Thompson llega a València tras promediar de 5,6 puntos y 2,5 asistencias en el Eurobasket con Italia. El nuevo exterior taronja procede del Anadolu Efes Istanbul, con el que la pasada temporada acreditó unos números de 9,5 puntos, 2 rebotes y 4,5 asistencias para 11,7 de valoración en la Euroliga. Thompson regresa a una Liga Endesa que ya conoce tras su paso por el Baskonia en la temporada 2022-23, siendo elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la competición en aquella campaña. Además de su contrastada capacidad de dirección y su rendimiento defensivo, la pasada temporada fue la mejor de su trayectoria europea en el lanzamiento de tres puntos, con un 41,8% en el global de su temporada que subió hasta el 44,1% en la Euroliga.

Con la llegada de Darius Thompson, el Valencia Basket ya tiene a todos sus jugadores en casa a la espera de resolver el caso de Ethan Happ, jugador que tiene todavía contrato con el club taronja pero al que nadie, incluido Pedro Martínez, parece esperar en València.