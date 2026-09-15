Pedro Martínez: “Tuve algunas dudas de fichar por el Madrid”

El nuevo técnico del Madrid, Pedro Martínez, reconoció que no las tenía todas a la hora de fichar por el Madrid, cuando le llamó para convencerle el responsable de la sección, Juan Carlos Sánchez, algo que desveló ante los medios antes de viajar a Abu Dhabi para la disputa de la Supercopa, en la que se medirán a Dubai Basketball.

“La verdad es que estaba bien en mi anterior club pero Juan Carlos Sánchez mostró mucho interés”, recordaba Pedro de cómo se gestó su fichaje. “Fue decisivo porque tuve algunas dudas de entrada por el cambio”, explicó.

“Él creía en mi trabajo y pensaba que era el técnico ideal para entrenar al Madrid y eso fue decisivo", explicó. "La estructura que tiene a nivel deportivo es muy buena. Estoy a gusto. Estoy más cómodo ahora sin tantas competencias, mi opinión es valorada, pero hay otras personas que deciden sobre fichajes en base al conocimiento del mercado, etc. En ese sentido, he estado cómodo trabajando con Alberto Herreros y Rudy Fernández", dijo.

"Lo estoy disfrutando"

Ahora, con unas semanas en el cargo, asegura que la experiencia de entrenar al Madrid “la estoy disfrutando, aunque seguro que vendrán días duros”, aseguró.”Hay una profesionalidad máxima en este club, un nivel altísimo en cuanto a las instalaciones, medios, jugadores staff, etc. Estar a la altura es un gran reto".

Tras una buena puesta en escena en la pretemporada, llega la primera competición oficial con la disputa de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga donde le espera el renovado y potente Dubai Basketball de Xavi Pascual.

Pascual destacó la gran plantilla de Dubai Basketball a la que se medirán este sábado, en Abu Dhabi / EUROLEAGUE

“Han fichado a grandísimos jugadores y tienen un grandísimo entrenador. Será un primer partido muy difícil, pero estamos con ganas de competir contra uno de los que mejor se han reforzado este año”, aseguró.

"Como una Final Four"

Sobre este nuevo torneo, dijo que “la competición es muy fuerte, con grandes equipos, diría como una Final Four. Máximo nivel y máxima exigencia desde el primer momento, un gran espectáculo. Es un poco pronto para todos, pero es una muy buena prueba para enfrentarnos a grandes rivales. A dar nuestra mejor imagen, a jugar lo mejor que podamos”, aseguró el técnico barcelona

El técnico barcelonés se mostró satisfecho de la progresión del equipo en esta pretemporada / EFE

Sobre cómo llega el Madrid al torneo europeo, dijo que “soy bastante impaciente y, en un mundo ideal, necesitaría cuarenta o cincuenta entrenamientos más, pero nuestros rivales también. Hemos tenido algún problema físico, aunque ahora están todos sanos. Espero que vayamos mejorando. Hemos de seguir nuestro camino, el proceso, tener paciencia, aunque no soy yo el mejor para eso”.

También confirmó la llegada de Nick Smith Jr. "Va a venir un jugador más y habrá que ayudarle. Esperamos que sume y ayude al equipo. Es un jugador joven, que no tiene experiencia fuera su país ni en el baloncesto europeo. Le tenemos que ayudar a entender que aquí las cosas son diferentes en cuanto al juego. Y ayudarle es no esperar grandes cosas. Lo que necesitamos es que los jugadores que tengamos, sean los que sean, que están en su mejor versión”, finalizó.