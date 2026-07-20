Pedro Martínez se ‘traga el primer sapo’ en el Madrid: seguirá Sergio Llull

Sergio Llull seguirá una temporada más en el Madrid, en la que será la 21ª campaña vestido de blanco, una decisión que se tomó en los despachos sin que el nuevo entrenador del Madrid, Pedro Martínez, haya tenido ni voz ni voto sobre la continuidad del veterano base, que recibió el OK antes incluso de que llegara el barcelonés al banquillo blanco.

A la finalización de la pasada temporada, después de jugar 81 encuentros con el Madrid, desde la presidencia de Florentino Pérez, se le aseguró al jugador que seguiría de blanco “mientras él quiera”, cosa que aprovechó el menorquín para renovar por un año más a pesar de estar cerca de cumplir los 39 años.

Llull ha ido perdiendo influencia en el juego aunque la temporada pasada, en el primer y único año de Sergio Scariolo en el banquillo, contó una media de 17 minutos en la Liga Endesa y apenas 10 en la Euroliga.

Sergio Llull quiere seguir en activo a pesar de que su aportación ha ido claramente a labaja / EFE

Un Llull a la baja

Unos números claramente a la baja aunque desde la dirección deportiva, antes de la llegada de Juan Carlos Sánchez y Pedro Martínez en el banquillo, decidieron premiarlo con otro año de contrato y Llull se fue de vacaciones con la tranquilidad de que sucediera lo que sucediera, seguirá el próximo año.

A Pedro Martínez, que debe ser el ejecutor del nuevo proyecto desde la banda, le impusieron la continuidad de Llull algo que el técnico no ha visto nada claro desde el principio, aunque no ha levantado la voz, consciente que cuenta con el favor de la afición y del presidente, que tienen a una leyenda viviente dispuesto a seguir batiendo récords, algo que parece interesar más en la casa blanca que su aportación al juego.

Pedro Martínez se estrenará en el banquillo blanco aunque llega con alguna imposición como Llull / RMADRID

Y es que el base ya acumula unos cuantos registros históricos como máximo anotador, con más minutos en pista, más partidos oficiales y el récord de 21 temporadas en el club, algo que difícilmente batirá ningún otro jugador en la historia de la sección.

Pedro Martínez, a pesar de que su estilo de juego que quiere imponer de rápidas transiciones, y con mucho ritmo, no casa con un jugador de 39 años. Quizá su papel quede limitado a los últimos segundos de los partidos cuesta arriba, en busca del triple ‘milagroso’, algo que Llull sabe hacer a la perfección, aunque seguramente a precio de oro por un contrato de un año más.