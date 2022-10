Pedro Martínez: "Siento vergüenza por lo que ha pasado hoy en la pista"

"Lo que ha pasado es grave y habrá que buscar solución de una forma u otra", dijo el técnico catalán indignado "No tengo ni palabras para dirigirme a la afición. Ha sido un día duro"

El técnico del Baxi Manresa. Pedro Martínez, se mostró muy afectado por la dura derrota frente al Río Breogán (70-106). El mister catalán no sabía ni siquiera como justificar lo ocurrido en el Nou Congost y no buscó excusas, fue claro y contundente mostrando su enojo: "No tengo ni palabras para dirigirme a la afición. Ha sido un día muy duro para todos, tanto por la imagen que hemos dado como por la diferencia final. Siento vergüenza por lo que ha pasado".

El entrenador barcelonés, que llegó al conjunto del Bages en 2019, no entendía como sus jugadores habían podido encajar un resultado tan abultado y menos en casa : "Ha sido tan duro que no tengo ni palabras de ánimo porque aún estoy sorprendido por lo que ha pasado. No entiendo qué hemos hecho en los últimos ocho minutos del último cuarto y porque hemos bajado los brazos sin sentido alguno". Siguió con sus palabras de decepción e incluso amenazó con tomar medidas: "Lo que ha pasado es grave y habrá que buscar solución de una forma u otra".

Veljko Mrsic, la otra cara de la moneda

El técnico croata del Breogán Veljko Mrsic era la otra cara de la moneda aunque ha reconocido que hemos hecho un buen partido aunque un mal primer cuarto. A partir de ahí todo se puso a nuestro favor".

"Estuvimos bien en defensa a partir del segundo cuarto. Tras le tiempo muerto en el último cuarto supimos atacar su defensa en zona, buscar buenos tiros, ir al rebote y ellos se han ido abajo", ha concluido.