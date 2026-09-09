BALONCESTO
Pedro Martínez, satisfecho con la implicación de su plantilla
“La mentalidad de los jugadores me parece extraordinaria”, dijo el nuevo técnico del Madrid después de los primeros compases de trabajo colectivo en esta pretemporada
Pedro Martínez se mostró muy satisfecho por el nivel y actitud del equipo blanco en estos primeros días de pretemporada, a las puertas de iniciar su primera campaña como entrenador del cuadro madridista.
Martínez alabó el nivel de compromiso de todos los jugadores en este inicio de nueva campaña. “Claramente, la actitud de los jugadores desde el primer día, intentando hacer las cosas con muy buena mentalidad, entrenando con muchísimo esfuerzo y sabiendo que es un momento muy importante para nosotros, porque estamos sentando las bases de lo que después queremos hacer en competición, y la mentalidad de los jugadores me está pareciendo extradordinaria”, dijo.
“Pido que todos los jugadores y entrenadores estemos en la misma página. Que seamos capaces de tener claro cuales son nuestras prioridades en ataque y en defensa y confiar en que el trabajo que hacemos para que esas prioridades sean importantes, nos sirvan en los encuentros”, aseguró en declaraciones al club.
"Una defensa proactiva"
"Esa es en la línea que estamos ahora. A mi me gustaría que tuviéramos una defensa proactiva, que sea una defensa agresiva, que juguemos rápido y que seamos capaces de compartir el balón. Estas serían un poco las prioridades y los factores básicos que queramos que se vean lo antes posible”, comentó.
“Los jugadores más experimentados están tirando del grupo día a día de una forma encomiable. Contamos con ellos, primero porque ellos saben lo que significa llevar esta camiseta y después tienen la experiencia de jugar competiciones de altísimo nivel ,que son las que habitualmente juega el Real Madrid.
“Ellos están enseñando el camino a los nuevos que lo tienen que aprender y que no tienen mucho tiempo para ello. Esa conjunción entre los jugadores más experimentados y los que llevan menos tiempo, ahora mismo, es de vital importancia”, finalizó el nuevo técnico blanco, que echó flores a todos los componentes de la plantilla.
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