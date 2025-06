Pedro Martínez, "quemado" con el arbitraje: "El final del partido ha sido un despropósito”

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este domingo, tras perder ante el Real Madrid (102-96), que se marcha "quemado" con el arbitraje de los últimos minutos, que han sido "un despropósito" y que ha contado con "acciones muy decisivas" que no puede "entender".

El técnico catalán, que fue a protestar a los árbitros al término del encuentro, incidió en la rueda de prensa posterior en un tapón que consideró ilegal realizado por Walter Tavares a una bandeja del dominicano Jean Montero y en un triple de Brancou Badio que no valió por una falta previa.

"Ninguno de los tres árbitros ha pitado para ir a revisarlo. Y, claro, si no pitan, no se puede revisar. Son árbitros muy expertos, que saben cuándo sí (se puede ir a revisar) y cuándo no", criticó el catalán sobre la acción de Tavares, en referencia a que si los árbitros no pitan, el técnico no puede solicitar un 'challenge'.

Ahora toca revisar el encuentro

Por ello, afirmó que ahora los técnicos del Real Madrid y el Valencia revisarán ahora el encuentro y por ello pidió que también lo hagan "los otros estamentos", en referencia al arbitral, para "que lo analicen y que mejoren, no el año que viene, sino el próximo partido".

El técnico del Valencia reconoció la reacción del Madrid aunque no le gustó algunas decisiones arbitrales / EFE

"Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido. Nosotros en el bus analizamos el partido y espero que los otros estamentos de la liga también lo hagan. No para que digan ha habido seis y cuatro acciones mejorables. Que hagan un análisis personal", recalcó el técnico.

"Los jugadores del Madrid son muy buenos y no quiero quitarles ni un ápice de mérito, ni de cómo han levantado el partido. Son el mejor equipo de la Liga y lo han demostrado, pero una cosa no quita la otra", sostuvo Pedro Martínez, que felicitó al Madrid "por ganar un cara o cruz y por su juego".