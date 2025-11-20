Pedro Martínez se queda a gusto con la prensa de Madrid

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, quiso mostrar su desacuerdo con quienes opinan que hay 'caso de Larrea'. El técnico fue contundente comparando la actual situación del joven base vallisoletano con la que vivió la pasada temporada el actual jugador de los Boston Celtics, Hugo González, en el Real Madrid.

Sergio de Larrea está llamado a ser uno de los mejores jugadores españoles en los próximos años y a pesar de su juventud (tiene tan solo 19 años), ya ha vivido un Eurobasket contando con minutos importantes con la selección e incluso ha sido nombrado mejor jugador de la última Supercopa, ganada ante el Real Madrid en el Martín Carpena de Málaga.

Sergio de Larrea, posando con el título de Supercopa y su MVP / Mariano Pozo ACB

Las especulaciones sobre un posible 'caso de Larrea' empezaron en algunos sectores tras ser uno de los descartados por Pedro Martínez para los tres partidos que disputó el Valencia Basket la pasada semana, ante Real Madrid, Paris Basketball y La Laguna Tenerife, respectivamente. Pedro Martínez recriminó que la pasada temporada los medios de Madrid no aplicaran el mismo criterio con Hugo González, que tampoco estaba disfrutando muchos minutos bajo las órdenes de Chus Mateo.

La realidad es que el conjunto de la capital del Turia cuenta con una plantilla muy larga, de hasta 15 efectivos, y que ello le obliga, salvo en caso de lesiones, a descartar a tres jugadores antes de cada encuentro: "Tenemos una plantilla muy larga que la hicimos pensando que jugaremos alrededor de 90 partidos esta temporada y que es inevitable, con el ritmo de entrenamientos y partidos que llevamos, que tengamos problemas físicos durante el año. Es algo que forma parte del juego. Si no tenemos lesiones, es más un problema que una ventaja", señaló el técnico.

Más allá del asunto de Sergio de Larrea, el inicio de campaña ha sido soñado para cualquier aficionado taronja, con el liderato provisional en ACB y un balance positivo en Euroliga (6-5), además de la consecución de la Supercopa Endesa en setiembre, de la que el propio de Larrea fue MVP.

Reto exigente en Euroliga

Las declaraciones de Pedro Martínez se produjeron en la previa del partido que afrontará este viernes (21 h) su equipo ante el Estrella Roja, una de las grandes revelaciones de lo que va de curso. Los serbios ocupan la segunda posición de la tabla, con ocho triunfos en once jornadas.

Los taronja intentarán sumar una nueva victoria que les mantenga en puestos de 'Play-In', antes de recibir al Bayern, también en el Roig Arena, la próxima semana.