Pedro Martínez: ”Hemos roto el partido gracias a nuestro ritmo”

El técnico del BAXI Manresa, Pedro Martínez, remarcó que rompieron el partido “gracias al ritmo” mostrado en la segunda mitad en la victoria en el derbi ante el Joventut por 102-89.

El entrenador catalán valoró de manera positiva la victoria de su equipo. “En la primera mitad hemos sufrido, especialmente con Ribas, pero en la segunda hemos dominado con nuestro ritmo”, dijo.

“Hemos logrado una victoria ante un equipo que estaba jugando muy bien las últimas semanas, con una racha muy positiva”, añadió.

La Copa, en el horizonte

Sobre la posible clasificación para la Copa del Rey, Martínez quiso ser cauto. “No le he hablado de la Copa a mis jugadores. No es nuestro objetivo. Lo único que sé es que con nueve victorias aún no es suficiente”, avisó.

Por último, el entrenador del BAXI hizo una valoración del 2023. “Tenemos un grupo muy ambicioso y nuestro año a nivel de juego ha sido bueno”, finalizó.