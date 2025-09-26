Pedro Martínez: "Me gusta que nos vean como favoritos, mejor eso a que nos vean descendiendo”

El Valencia Basket afronta con la máxima ilusión y ganas la Supercopa de este fin de semana en Málaga. El técnico taronja, Pedro Martínez, aseguró en la rueda de prensa previa al partido de semifinales ante el Unicaja que el equipo está "con ganas y a la expectativa de hacer un buen papel". Eso si, el conjunto valenciano viaja a Málaga con algunas lesiones importantes, aunque Pedro Martínez rechazó utilizarlo como una excusa.

"Seguro que tenemos cinco jugadores para competir y con lo que tenemos daremos nuestro máximo. Hay pocas ganas de hablar de los que no están. Las bajas no son una excusa", recalcó Martínez en la rueda de prensa. El entrenador no podrá contar con Brancou Badio, Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Yankuba Sima y Ethan Happ por lesión, por lo que el interior Vincent Valerio-Bodon, que llegó este verano para ayudar en los entrenamientos, formará parte de la plantilla en la Supercopa.

Sobre esta situación, Martínez insistió en la capacidad competitiva del equipo: "Nosotros hemos estado entrenando con ilusión, con ganas de hacer un buen papel. Vamos a intentar ganar y creo que vamos a ganar".

Rueda de prensa

Unicaja

Es un equipo que lo está haciendo de maravilla desde hace muchas temporadas, tengo mucha admiración por cómo hacen las cosas y tengo mucha admiración por Ibon Navarro, fue el entrenador del año la temporada pasada. Es un equipo que tiene un sello muy claro, cambian jugadores pero no la forma de jugar. Y consigue grandes resultados, es un buen reto enfrentarnos contra un gran equipo y compararnos contra un equipo que hace un baloncesto fantástico.

Cuatro bajas por lesión

Tendremos cinco jugadores seguro para empezar el partido y competiremos, con lo que tenemos daremos el máximo, no nos excusamos y no le doy muchas vueltas.

Estilo de juego

Una cosa es cómo quieres jugar y otra cómo te deja jugar el rival. Ahora todos quieren jugar igual, todos están más preparados, nuestra vocación es esa y entrenamos para eso, a veces no lo conseguimos pero la intención es la misma. Hay que aprovechar las oportunidades que nos encontremos.

Juventud en el equipo

Veo al equipo bien, con buena mentalidad, trabajando en el día a día, van aprendiendo cosas, los jóvenes y todos porque así mejorarán, les transmitimos detalles del juego

De Larrea

Habrá analizado todas las opciones que tenía encima de la mesa y habrá creído que la del Valencia Basket es la mejor opción, él y todos sus compañeros, estamos encantados de formar parte del Valencia Basket, nadie está aquí forzado, estará feliz y contento de defender al Valencia Basket.

Confección de plantilla

Estoy muy contento del equipo, de la plantilla que hemos hecho, tenemos muy buen equipo con el que queremos competir.

Debemos intentar tener la sensación de que llegamos a nuestro máximo, tenemos muy buen equipo, pero los otros también y más en pretemporada.

Favoritos para algunos rivales

Me gusta que nos vean favoritos, mejor eso que que nos vean descendiendo, intento vivir muy en el presente y es el partido de mañana.

Vía: Superdeporte