Pedro Martínez: "Vamos a intentar ganar y creo que vamos a ganar"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, habló este viernes sobre las lesiones que arrastra la plantilla antes de la semifinal de la Supercopa Endesa ante el Unicaja de este sábado y rechazó utilizarlo como una excusa. "Seguro que tenemos cinco jugadores para competir y con lo que tenemos daremos nuestro máximo. Hay pocas ganas de hablar de los que no están. Las bajas no son una excusa", recalcó Martínez en la rueda de prensa.

Bajas

El entrenador no podrá contar con Brancou Badio, Xabi López-Arostegui, Jean Montero, el excajista Yankuba Sima y Ethan Happ por lesión, por lo que el interior Vincent Valerio-Bodon, que llegó este verano para ayudar en los entrenamientos, formará parte de la plantilla en la Supercopa.

Sobre esta situación, Martínez insistió en la capacidad competitiva del equipo: "Nosotros hemos estado entrenando con ilusión, con ganas de hacer un buen papel. Vamos a intentar ganar y creo que vamos a ganar".

El técnico catalán analizó al Unicaja, el rival de este sábado: "Lo está haciendo de maravilla desde hace muchas temporadas y tengo mucha admiración por cómo hacen las cosas y también por Ibon Navarro". "Es un reto para nosotros el enfrentarnos a un gran equipo y poder compararnos con un equipo que está en una dinámica ganadora, también", señaló.

Confianza ciega en su plantilla

Martínez valoró la adaptación de los fichajes realizados este verano: "Veo al equipo bien, con buena mentalidad y trabajando muy bien en el día a día. Todos están aprendiendo cosas y esa mentalidad de aprender la tiene que tener todo el equipo".

Sobre el estilo de juego del Valencia Basket, el entrenador destacó que los rivales buscan jugar de la misma manera. "Todos quieren jugar igual que nosotros. Hace unos años sí que era una novedad, pero ahora la mayoría de equipos juegan así y todos están más preparados".

Vía: La Opinión de Málaga