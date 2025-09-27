Pedro Martínez confirma otra posible baja para la final: "Iba cojo perdido"

Pedro Martínez apuntó al acierto desde el triple como principal clave para meterse en la final de Supercopa ACB tras derrotar al Unicaja este sábado en Málaga (87-93), en un partido "muy igualado" que se decidió "por pequeños detalles".

"En estos partidos sabes que se va a decidir todo por pequeños detalles. Sacamos adelante un partido muy difícil", dijo Martínez en rueda de prensa, tras una semifinales "muy igualada" donde lo que "marcó la diferencia" fue "el tiro de tres".

"La primera parte estuvieron mejor que nosotros en su propuesta de juego, nos han dominado en todo el partido en el rebote defensivo y nos hicieron daño con el rebote ofensivo. Pero el ritmo lo mejoramos y estuvimos consistentes en defensa", agregó el preparador valencianista.

Omari Moore, máximo anotador con veinte puntos, recibió halagos de su entrenador, ya que el jugador taronja les dio "buenos puntos cuando estábamos atascados" y eso les permitió "llegar al descanso dentro del partido".

Baja casi segura

Por otra parte, informó de que el pívot Neal Sako es seria duda para jugar la final por unas dolencias en el tobillo: "Estaba muy mal, con el tobillo hinchado. Iba cojo perdido y no pudo acabar el partido. Es una final y ojalá pueda jugar, pero es tontería forzarlo porque no va a ser bueno para él, aunque hay que esperar", explicó. Una baja que se sumaría a las de Jean Montero, Brancou Badio y López-Arostegui, al margen de a la del extracomunitario descartado, que este sábado fue Nate Sestina.

Por último, preguntado por el rol de Darius Thompson, espera de él "que ayude, como hoy, que ha sido nuestro mejor reboteador ofensivo. Ha estado sólido en defensa", por lo que espera "que mantenga esa línea, aunque habrá días que meta él más puntos y otros que metan más sus compañeros"

Ibon Navarro señala los tiros libres y los triples

Por otra parte, el entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó que la derrota ante Valencia Basket en semifinales se explica en los "porcentajes de tiros libres y triples", aunque cree que la temporada "de verdad" empieza la próxima semana con el inicio de la liga.

"Con nuestros porcentajes de tiros libres y triples en la segunda parte, en un partido de tantas posesiones, es muy difícil ganar", resumió Navarro en la rueda de prensa postpartido, después de felicitar al Valencia Basket por su pase a la final.

"Tenemos trece tiros más que el Valencia BC, pero el porcentaje tan bajo en tiros de tres y en tiros libres, hacen que tu superioridad en el rebote no valga. También hay que analizar por qué no hemos metido", dijo para incidir en las causas de la derrota.

"Tenemos que estar contentos con el esfuerzo, hemos hecho muchas cosas bien, el rebote era clave e hicimos un trabajo extraordinario, pero tuvimos algunas pérdidas en el final del tercer cuarto y principio del último", añadió en su análisis.

"Un partido ante un Valencia BC que te exige delante y atrás. Hay muchas cosas positivas", y matizó con que "la temporada de verdad para nosotros empieza el fin de semana que viene" con el debut en Liga ACB.

"No hemos conseguido hacer las cosas tan bien como el año pasado, que pudimos descansar más y prepararnos menos. Nos hemos quedado seguramente un poquito cortos. Con esto, cerramos las temporada 24/25, no pudo ser dándole una alegría a nuestro público", lamentó.

Además, confirmó que la baja de Tyson Pérez, descartado para la semifinal, fue porque "estaba enfermo esta mañana", por lo que lamento que les hubiera faltado en la rotación "un jugador de mucha gasolina como él".

Por último, dejó su valoración de los nuevos fichajes: "Sulejmanovic ha cogido once rebotes, una barbaridad; James Webb III tuvo que bailar con Kameron Taylor y lo hizo bien; Xavi Castañeda dio dos pases muy buenos en algún momento y Chris Duarte va poco a poco también, tuvo momentos brillantes. Todo va en el proceso. Necesitamos tiempo".

Vía: Superdeporte