Pedro Martínez: "Ahora hay que conseguir que todo esto tenga continuidad"

Pedro Martínez consiguió el objetivo de que el equipo supiera aislarse de todo lo que rodeaba al partido de este viernes ante la Virtus con el estreno en el Roig Arena y pudo celebrar la segunda victoria consecutiva, pero se muestra autoexigente y espera hacer méritos para que la afición llene en cada partido el pabellón, además de rebajar la euforia pese al pleno de victorias en este inicio de temporada.

Estreno en el Roig Arena

Es genial que el club tenga estos síntomas tan obvios de crecimiento, hay mucha gente detrás de esto, que hacen que todo funcione y encaje, algunos nos beneficiamos, nos aprovechamos del trabajo y la ilusión de mucha gente. Tenemos una responsabilidad y hablábamos con Juan Roig antes del partido, que todo muy bien y la novedad, pero hay que conseguir que tenga una continuidad, no que sea el efecto de una novedad, que el ambiente siempre sea bueno y el campo se llene siempre, para hacer una temporada competitiva. Tenemos que ganar y hacer un buen tipo de juego, pero nadie gana siempre.

Rápida adaptación de los fichajes

Todavía no estamos en nuestro mejor momento y necesitan más tiempo, pero que ganen hace que todo el proceso sea más corto. Ha sido un partido bastante bueno, todos los jugadores han tenido momentos de gran brillantez, me quedo con acciones defensivas de Nogués, situaciones defensivas de Costello contra jugadores muy pequeños, un trabajo muy bueno en defensa, es un partido que nos vamos contentos porque como equipo hemos tenido una buena actuación, con defensa, cambios de ritmo, ataques, defensas, cuando salen ben, por encima de las actuaciones individuales, se benefician del ritmo defensivo y ofensivo del equipo. Un día será uno y otros, otro.

Partido contra el Barça

Cuando recuperemos jugadores, seguiremos con semanas como estas a ver cómo llegamos al domingo, son muchos esfuerzos, algunos juegan más mintuos de lo que les toca. Hay que intentar recuperar y ser competitivos el domingo, aunque el Barça tiene un gran equipo, aunque hayan perdido en pretemporada. Hay gente que habla por hablar y enseguida sentencian. Tiene un gran equipo y gran entrenador y va a hacer una gran temporada diga lo que diga la gente.

Insistencia en los triples

Lo que les hemos dicho en la media parte es que el 3 de 15 no estaba muy bien pero que los 15 estaban bien tirados, hemos de perseverar en ese tema, no hay que tirar por tirar pero hay que crear esos tiros porque abren las defensas y luego ya meteremos cerca de canasta. Debemos seguir jugando con nuestro estilo. Les he visto jugar al Barcelona, pero no al detalle, intentaremos ser lo más competitivos que podamos ante un equipo absolutamente top.

Elogios de Ivanovic y las pérdidas

Hablar ahora mismo de playoff (donde los sitúa Dusko Ivanovic) cuando no hemos ni empezado la Liga ACB, no tiene el más mínimo sentido. Son 38 partidos de Liga Regular, dos victorias es una gota en el océano, pero no da para nada más que para felicitar al equipo en este inicio. Los únicos cuatro partidos oficiales hemos pasado momentos de dificultad y hemos sufrido, los hemos ganado, pero los podíamos haber perdido. Esto es muy largo, ha que ser humildes, hemos tenidos 17 pérdidas, son demasiadas, hay que tener cuidado con el balón.

Más de 100 puntos

Hay una tendencia en el baloncesto europeo a anotar más, a jugar con un ritmo más alto y formamos parte de esa tendencia. No es un objetivo, no queremos meter 100 puntos, sino tener una buena defensa y jugar con un ritmo alto, hay días que sale mejor y otros peor. Lo importante es tener clara la identidad que queremos tener y perfeccionarla. Ganaremos y perderemos algún partido metiendo 100 puntos. También ganaremos alguno metiendo 70, como ante el Asvel el otro día. Cada equipo pone piedras en el camino y hay que estar preparado, no hay que sacar pecho ni presumir ni pensar que tenemos la fórmula de la Coca-Cola.

Vía: Superdeporte