Paul Jorgensen: «En Nueva York llevamos en el baloncesto en la sangre»

¿Cómo van las primeras semanas en el Leyma y en el Coliseum?

Poco a poco estamos encontrando nuestro ritmo y nuestras sensaciones. Contra el Breogán [en Copa Galicia], un equipo de ACB y muy fuerte, demostramos que podemos competir frente a cualquier equipo. Queríamos ganar, pero fue un amistoso en el que lo hicimos bien.

Joe Cremo y usted ya tuvieron partidos con cifras importantes en anotación. ¿Cómo ve el reparto de responsabilidades en ataque?

Joe [Cremo] y yo tenemos puntos en nuestras manos, pero el resto de los jugadores también. Tenemos un muy bien equipo, en el que todos podemos aportar diferentes cosas. Durante el año veremos en cada partido a alguien diferente. A veces me tocará a mí meter más y otro día a Ily [Diop], por ejemplo. Eso será señal de que somos un buen equipo.

¿Estuvo antes en un equipo en el que todos fuesen nuevos?

Creo que no, esta es la primera vez (se ríe).

¿Cómo fue la presentación entre todos el primer día que se vieron en el vestuario?

Algunos ya jugaron juntos en San Pablo y en Tizona, así que ese momento de adaptación no fue tan fuerte para ellos. Yo he jugado en su contra y les conocía un poco, pero no es lo mismo que haber jugado juntos. Aun así, esta conexión es un plus.

El club confía en ustedes para formar un proyecto de cero que aspira a volver a la liga ACB. ¿Percibe esa responsabilidad?

Sí, por eso estamos aquí. Cualquier jugador de la liga diría lo mismo, da igual en qué equipo esté. Todos queremos subir. Hay clubes que tienen ambiciones más serias que otros. En el Leyma, el objetivo es subir y vamos a hacer todo lo posible para volver a la ACB, pero no es nada fácil. Cada partido es complicado, da igual la cancha.

Coincidió con Carles Marco en Palencia. ¿Qué papel jugó en su decisión de fichar por el Leyma?

Fue muy importante para mí. Es un entrenador al que conozco desde hace seis años. También he coincidido con varios entrenadores que están en la liga, en otros equipos. Estuve cerca de irme con otro entrenador, que casi me ficha, pero, al final, decidí venir aquí con Carles. El año pasado, cuando fiché por el Fuenlabrada, me llamó y me dijo «es un buen proyecto, te va a ir bien». Se lo agradecí mucho. Esta vez me dijo: «Paul, quiero que vayas a un sitio en el que te valoren, si es A Coruña, genial». Aquí me valoraron mucho, sobre todo él, y decidí venir.





¿Ha cambiado Carles respecto a su etapa en Palencia?

Cambió para mejor. Se nota que tiene un tipo diferente de calma, se le ve más seguro. Ha estado en París, Barcelona y Estrella Roja con jugadores y equipos top. Aprendió un montón y, ahora, está con nosotros para ayudarnos. Antes ya era un muy buen entrenador. Además, es un muy buen hombre. Siempre puedes hablar con él de cualquier cosa. Vamos a pelear para ganar por nosotros, por Carles, por Román [Gómez], Carlos [Penedo], los fisios, los preparadores y por toda la gente que nos sigue.

Son una familia en ciernes.

Todos me dicen que el Leyma es una familia. Estamos en el Coliseum, una casa enorme, mucho más grande que la pista donde, recuerdo, vine a jugar la última vez. Sigue siendo una familia con buenas personas que se cuidan.

¿Cómo empezó a jugar al baloncesto?

Crecí en Nueva York, a unos 25 minutos de Manhattan. Allí llevamos el baloncesto en la sangre. Delante de mi casa teníamos un aparcamiento con una canasta. Yo jugaba allí con mis amigos y mi hermano todos los días. Mi padre fue el primero en enseñarme, luego, empecé en un equipo y mejoré cada año. Si quería ser bueno, tenía que ir a jugar a Manhattan, al Bronx y a Brooklyn.

¿Por qué escogió el 4?

En la universidad, en Butler, llevaba el 5 y lo fui alternando con el 4. El año pasado llevé el 4 y me fue bien, así que quise mantenerlo. Por ahora, es mi número de la suerte. También me recuerda a JJ Reddick, que usó el 4 en la universidad de Duke hace muchos años.

¿Quiénes fueron sus ídolos en este deporte?

No diría que tengo ídolos. Ahora, me encanta la mentalidad de Kobe, de hacer todo lo posible para mejorar. Siempre me fijé en Jimmer Fredette, que estuvo en los Kings y luego jugó en Panathinaikos. También me gusta Steve Nash, que fue un base espectacular. Los dos eran de mis favoritos, aunque el primero no es tan conocido. De los más famosos, me encanta Kyrie Irving.

¿Knicks o Nets?

Siempre de los Knicks (sonríe).