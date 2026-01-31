¡Paul George, sancionado con 25 partidos de suspensión!

Nuevo revés para los 76ers. Esta vez, las miradas se centran en Paul George pero, por sorpresa, no para hablar de una nueva lesión del jugador. La NBA ha sancionado este sábado al alero con 25 partidos de suspensión por violar la política antidopaje tras ingerir un medicamento no permitido.. Esto supone un nuevo revés para un equipo que empezava a encontrar en PG un jugador vital en su rotación pese a estar lejos aun de su mejor nivel. PG dejará de ingresar casi 12 millones de dólares debido a la sanción impuesta por la liga

La temporada de ‘Philly’ está siendo irregular. Sextos en el Este con un balance de 26-21, el equipo de Nick Nurse ha pasado tramos muy complicados en esta campaña. El bajo rendimiento de Embiid, en parte por su largo historial de lesiones, y el mal inicio de temporada de Paul George contrastan con un equipo en el que la irrupción de Tyrese Maxey y VJ Edgecombe ha conseguido mantener a los Sixers en la lucha por los puestos de playoff en el Este.

Sin embargo, este nuevo revés supone un palo para una franquicia que, poco a poco, empezaba a recuperar una gran versión de PG. El alero era —con una media de 16 puntos, 5,1 rebotes y casi 4 asistencias por partido— uno de los grandes protagonistas de un equipo formado por un contraste de jóvenes talentos como Maxey o Edgecombe con veteranos de la talla de Embiid, Drummond o Kelly Oubre Jr.

Minutos después del anuncio, el nueve veces All-Star reconoció su responsabilidad en una declaración difundida por ESPN: “Cometí el error de tomar un medicamento inapropiado… asumo plena responsabilidad”, escribió, al explicar que buscaba tratamiento por un problema personal ligado a su salud mental. La sanción a Paul George empezará en el partido de esta próxima madrugada que los Sixers tienen ante los Pelicans.