Pau Ribas: "Hubiese sido bonito volver a coincidir con Rudy y Ricky"

A sus 38 años, Pau Ribas (Barcelona, 1987) dice hasta aquí. El escolta ha decidido poner punto final a una trayectoria en la que ha brillado en tres décadas distintas, alcanzando la gloria tanto a nivel de clubes, como con la selección, y con la única ausencia de la Euroliga en un palmarés envidiable.

Ribas termina donde todo empezó, en su Penya, en su Joventut. Empezó a vestir de verdinegro a los cuatro años, y tras una primera etapa en la que se consolidó en la élite, regresó en 2020 convertido en uno de los mejores exteriores de la historia del baloncesto español.

Nos recibe en una de las pistas laterales del Olímpic, donde crecen los jugadores del futuro. La central está ocupada por un evento musical al que han acudido miles y miles de niños badaloneses. Algunos de ellos sueñan con defender al Joventut dentro de unos años, otros ya lo hacen en el tan admirado 'Bressol' verdinegro. El talento forjado en casa ha sido pasado, sigue siendo presente, y seguirá siendo futuro.

¿Cómo están siendo estas horas posteriores al anuncio? ¿Cómo has encajado todas las muestras de cariño?

Pues con muchos mensajes del público general de agradecimiento, con los amigos cercanos sí que lo habíamos hablado con anterioridad. Pero vaya, lo normal en estos casos, cuando un jugador anuncia su retirada después de tantos años, todo son buenas palabras y demasiados elogios (ríe)

¿Cómo se ha ido madurando la decisión de la retirada?

Durante la temporada he ido pensando cómo era mi situación, siempre valorando muchas cosas. Al final, mi carrera ha sido muy longeva y, poco a poco, evidentemente, los finales se acercan, y creo que ahora es un momento bueno para hacerlo. Mi rol ha ido bajando estos dos últimos años, pero es ley de vida y toca asumirlo y aceptarlo. Al final, veinte años son muchos años y estoy en un momento que aún me siento bien y quiero acabar mi carrera así. He tenido mucha suerte y no quería alargarla sin disfrutar como lo he hecho todos estos años. Vas valorando muchas cosas a nivel familiar, deportivo, en la vida laboral general eres joven, pero en el plano deportivo eres veterano, y si quieres dar otro paso después, si te alargas mucho te quedas sin tiempo. Lo hemos hablado con el club, y ha habido buena sintonía para tomar esta decisión.

Pau Ribas, durante la entrevista con SPORT / Javi Ferrándiz

¿Ha tenido mucho peso el entorno familiar para tomar esta decisión?

Mi padre jugó, todos estamos rodeados de baloncesto y han estado bastante volcados a que este proceso salga bien. Siempre dan mucho apoyo y, al final, siempre se ha ido adaptando a la familia a la situación propia, y ahora me toca adaptarme un poco a mí a la familiar. Son 20 años sin fines de semana y también quiero tener un agradecimiento para ellos.

Sus primeras memorias verdinegras

¿Qué recuerdo tienes de tu primer partido con el primer equipo del Joventut? (Ricoh Manresa, octubre 2005)

Tengo buena memoria y recuerdo que estábamos de jóvenes Henk Norel y yo. El partido iba bien, íbamos ganando de más de 15 - 20 puntos, y los veteranos ya iban haciendo bromas de que teníamos que estar preparados por si tocaba salir. En Manresa estaba David Navarro disputando también sus primeros partidos, y en los dos minutos finales, el partido estaba finiquitado, pero David y yo íbamos a tope y nos defendíamos al máximo. Parecíamos dos raros en el campo, y recuerdo que lo hemos hablado muchas veces cuando hemos jugado entre nosotros.

¿Cómo verdinegro, cuál es tu mejor recuerdo y el más complicado?

El más especial fue ganar la Copa del Rey en Vitoria en 2008, era mi primera temporada ya de pleno derecho en el primer equipo, y fue el primer título profesional con el equipo del que soy aficionado y con el que crecí. Y el peor en esa época fue el marcharme. Parece que vas a un club con el mejor contrato, mejores perspectivas profesionales, jugar la Euroliga... pero para mí fue durísimo. Al final, para un chico de 22 años de aquí y toda la vida aquí... es que tres meses antes no tenía ese pensamiento. Pero yo lo pasé mal y tomar esta decisión me costó muchas noches, lo hablé mucho con mi padre, y puede parecer una decisión sencilla, pero no lo fue tanto.

Pau Ribas posa con todos los títulos conseguidos en su etapa en el Joventut / Penya

¿Cómo de importante fue aquella ACB conseguida en 2010?

Fue muy bonito ayudar a un club como Baskonia, con una tipología de equipo parecida a la de la Penya, una ciudad pequeña volcada con el equipo, y llegar allí y ganar la ACB en mis inicios, pues fue algo espectacular. Al final he ganado una Liga Endesa y ves lo complicado que es hacerse con el título, no lo logré en mi etapa en el Barça.

La difícil decisión al marcharse a Vitoria

En 2012 cambiaste Vitoria por Valencia. ¿Cómo se dio aquello?

Estuve tres años en Vitoria jugando, pero con un rol bastante defensivo, bastante especialista y no acababa de sentirme cómodo, sentía que podía hacer otras cosas. Vino Valencia a buscarme, yo tenía 3 años más de contrato y vi que era una apuesta de ellos importante. Los dos clubes se tuvieron que poner de acuerdo y creo que todos salimos beneficiados. Fue la decisión más importante a nivel deportivo en mi carrera, ya que ahí di el salto y la explosión que buscaba, y tuve suerte de que saliera bien. Siempre he intentado ir a equipos que compitieran para ganar, estar peleando siempre en Playoff y en Copa del Rey

Y en 2015, dos momentos clave de tu carrera, el fichaje por el Barça y el Eurobasket con España. Primero te pregunto por la selección, ¿cómo recuerdas aquel torneo? Lo de Pau Gasol ante Francia fue una barbaridad...

Tengo muchos recuerdos justo antes del campeonato. Venía de hacer una buena temporada en Valencia, elegido en el quinteto ideal de la ACB, pero yo era novato en la selección. Era el primer torneo en el que estaba en las quinielas para poder estar en la lista definitiva, y dos o tres semanas antes del Eurobasket vino Sergio Scariolo y me dijo: "tranquilo, vas a estar en el equipo. En el primer partido no serás titular, pero a partir de ahí sí que lo serás por lo que le puedes aportar al equipo". Quedaban muchos días y pensé que él tenía clarísimo lo que quería para el equipo, y fue algo que me dio confianza. Y ocurrió exactamente lo que él dijo hasta ganar el Eurobasket.

Pau Ribas, junto a Sergio Scariolo / EFE

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en el Barça?

Fue mi mayor salto para intentar jugar cada temporada con los mejores en uno de los mejores equipos de Europa e intentar conseguir el único título que me faltaba, que era la Euroliga. Nos quedamos en quintos partidos del playoff de la Final Four un par de veces, coincidimos contra uno de los mejores Real Madrid de la historia que fue algo que nos penalizó. Fue duro en algunos momentos, ya que si el Barça no gana siempre hay cambios y presión. Intente dar mi mejor versión, tuve momentos buenos, con aquellas dos Copas en las que estuve a un nivel muy alto, y sí que me hubiese gustado ganar alguna Liga Endesa más. Tuve la grave lesión en el Aquiles que fue un momento duro, pero en general disfrutas del camino y estoy contento de mi paso por allí.

Su etapa en el Barça

¿Es difícil esa gestión entre el corazón verdinegro y tener en mente el azulgrana?

Actué con normalidad, no creo que nadie no entienda que yo, siendo de Badalona, empezando a los 4-5 años a jugar en el Joventut hasta los 22, mi padre jugador de la Penya, tenga estos sentimientos. Hay gente que lo intenta disimular o decir otra cosa, que llega el primer día y besa el escudo, que si de pequeño siempre había sido de ese equipo... Yo soy un profesional y para mí lo más importante ha sido defender con respeto y entrega todas las camisetas que he llevado, y tuve muy buena conexión en el Palau Blaugrana con la afición, y para mí, jugar partidos de Euroliga un viernes a las 21h con el pabellón lleno ha sido una de las mejores sensaciones que he vivido en las canchas.

¿Cómo fue la relación con Svetislav Pesic, qué opinión te merece como entrenador?

Es un entrenador especial. Deja muy claro lo que pide y lo que quiere, y con unas ideas que si tú no estás dentro de ellas, es difícil tener recorrido en ese equipo. Te tienes que adaptar a él muchísimo. Ese Barça tenía mucho talento, ganamos títulos, tuvimos mala suerte con la pandemia, ya que aquel año íbamos empatados con Anadolu Efes en Euroliga y estábamos a gran nivel, perdimos la ACB de la burbuja en el último segundo con un mal partido... Era un entrenador muy duro, con él tuve buenos momentos al principio y al final no tan buenos porque no encontraba mi sitio en el equipo. Y por eso, pese a tener un año más de contrato, decidí volver al Joventut.

Pau Ribas, junto a Svetislav Pesic / EFE

En esa etapa azulgrana, llega el Mundial de 2019. ¿Qué supuso aquello en tu carrera?

Dudo que cualquier equipo tenga más mérito que el nuestro con lo que logramos. Fuimos campeones del mundo cuando en las quinielas nadie confiaba en que fuésemos a llegar muy lejos en el campeonato. Sergio hizo un gran trabajo, todos conectamos muy bien, hubo una buena implicación, nos entendimos muy bien, cada uno consciente del rol que tenía. No llevábamos la mejor plantilla, pero éramos uno de los equipos que mejor jugaba. Ricky jugó a un nivel espectacular, también Marc Gasol... había un momento que a nivel defensivo éramos un equipo espectacular. Fue un gran campeonato, sin derrotas, ganamos a la Serbia de Jokic, Bogdanovic, no nos cruzamos con Estados Unidos, pero es que éramos un equipazo.

Vuelta a casa

¿Cómo se gestó el regreso a Badalona?

En mi última temporada en el Barça tenía un rol muy pequeño, no me sentía bien e imaginaba que mi siguiente paso tenía que ser el de volver a la Penya. Hablé con Jordi Martí (director deportivo), me dijo que estaría encantado con mi regreso tanto a nivel deportivo como institucional. Y luego en el Barça hablé con Nacho Rodríguez sobre como me sentía y mi situación, y le estoy muy agradecido porque la entendió. Entre todos pudimos llegar a un buen acuerdo, y volví aquí con ganas renovadas y nuevas ambiciones, y creo que no ha ido mal (ríe).

¿Qué es lo que más destacas en esta segunda etapa, hay algo muy diferente respecto a la primera?

No hay muchas diferencias. Sí que destaco que las mismas personas que estaban más relacionadas con la cantera, pues habían ascendido, como es normal. Carles Durán era mi entrenador en el cadete, y ahora me ponía bajo sus órdenes en el senior. Fue una situación de mucha normalidad, las mismas personas con las que había tratado, estaban ahora en cargos más importantes. Cuando me imaginaba volver, no me imaginaba que pudiera disfrutar tanto y haber tenido tan buenos resultados.

Pau Ribas atendió a SPORT tras anunciar su retirada / Javi Ferrándiz

¿Te ha quedado pendiente que Rudy o Ricky también hubiesen jugado sus últimos años de verdinegro?

(Ríe). Ha quedado pendiente porque no ha pasado. Lo de Rudy lo veía más complicado, con Ricky podía ser, ya que lo hablé con él, pero no ha estado cerca de que ocurriera, así que tampoco le he dado muchas vueltas. Hubiese sido bonito, pero al final los caminos transcurren, y estoy contento de haber venido con Ante (Tomic), que no nos ha venido mal tampoco.

¿Cómo te imaginas al Joventut en los próximos cinco años?

Para un club como el nuestro, de cantera y jóvenes, será un momento complicado por ese talento que está absorbiendo el baloncesto americano, pero nos adaptaremos. Estos jugadores que pueden irse, hay que convencerlos de que tarde o temprano, cuando regresen, sigan sintiendo el Joventut como su club y que quieran volver aquí para jugar, y que esas mejoras que han tenido las puedan aprovechar aquí. Ahora es el inicio y hay muchas dudas, pero al final conseguiremos que estos jugadores formados aquí con ese ADN diferente, estén aquí porque quieran volver. Cuando se juntan los astros y tenemos generaciones donde hay jugadores de un nivel alto y los podemos juntar como cuando hemos tenido los mejores resultados, pues creo que volverá a pasar, no sé si dentro de cinco, diez o quince años, pero creo y deseo que volverá a ocurrir como ya ocurrió en el pasado.

¿Cuáles son tus claves para haberte mantenido en la élite durante 20 años?

Ahora es más fácil tanto en el apartado técnico, de entrenadores, preparadores físicos... incluso en el tratamiento de lesiones graves todo ha ido evolucionando mucho. Sobre las zapatillas, veo con las que jugaba mi padre y si yo entreno con eso 10 minutos tengo que parar (ríe). Antes se entrenaba mañana y tarde, y ahora, con tantos partidos no es posible y te sientes mejor, está todo más adaptado. Y personalmente he tenido suerte de solo tener una lesión grave y no he tenido contratiempos recurrentes, y tocamos madera que queda poco. He tenido una vida sana, pensando que eres un profesional del deporte, siempre cuidándote pero no en exceso volviéndote loco, y creo que el cuerpo agradece.

Pau Ribas se retira tras 20 años en la élite / Javi Ferrándiz

¿Por dónde pasa su futuro?

¿Has pensado que quieres hacer a partir de la próxima temporada?

Realmente no, pero tiene un porqué. Sé que necesito un periodo de aprendizaje y formación que tengo pendiente. Necesito saber que se hace aquí, si me gusta o no lo que se hace, hay mucha gente que conozco en el mundo del baloncesto a la que voy a ir a visitar para hablar y aprender. Creo que mi pasión por el baloncesto hará que quiera que mi futuro esté en el baloncesto, pero a lo mejor no... veremos, necesito ese proceso no tanto de descanso, ya que siempre tengo ganas de hacer cosas, pero sí de aprendizaje.

¿Un último deseo como verdinegro?

Ahora mismo ganar este sábado a Zaragoza. Es un partido importante, seguramente difícil en algún momento a nivel personal aunque estoy mentalizado para ello. Y ojalá poder alargar la temporada y disfrutar, una vez hecho el anuncio, del playoff lo más lejos posible. Nos merecemos disfrutar de esta temporada, en algún momento ha sido difícil, pero ahora estamos en un buen momento.