Baloncesto
Pau Ribas da el salto a los banquillos y entrenará al Asisa Joventut de la Liga U
El exjugador verdinegro arranca su carrera como técnico
Pau Ribas está preparado para el siguiente paso en su trayectoria deportiva. Después de retirarse a finales de la temporada 24/25, la vida del exjugador de Asisa Joventut, Baskonia, Valencia Basket y Barça, sigue ligada al mundo del baloncesto.
Según apunta el periodista Xavi Ballesteros, Ribas dará el salto a los banquillos y dirigirá al equipo de la Penya en la Liga U.
Los verdinegros tuvieron el pasado curso a Trifón Poch, que presentó su dimisión a finales de enero, y a un Jaume Sala que se hizo cargo del equipo hasta el final de temporada.
El Asisa Joventut formará parte del Grupo B de la Liga U en la primera fase, y se medirá al Kids&Us Manresa, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro.
Ribas, que esta pasada temporada fue el responsable del baloncesto base de la Penya, ha estado en el cuerpo técnico de los Toronto Raptors en esta última Liga de verano de la NBA.
Además, Ballesteros afirma que Ribas formará parte también del cuerpo técnico de Dani Miret en el primer equipo. El entrenador verdinegro mantendrá a Aleix Duràn i a Albert Cañellas, cuyos contratos han sido renovados recientemente. También estará Hèctor Sánchez.
Ribas dirigirá el equipo de la Liga U y Jaume Sala seguirá al cargo del junior, mientras que en el baloncesto formativo Aitor López será el director de la escuela, Ignasi Batalla ocupará el cargo de jefe de scouting, y Roger Martí ejercerá de coordinador de minibásquet.
Por lo tanto, Ribas arranca su carrera en los banquillos, y el U22 de la Penya será el punto de partida para uno de los mejores jugadores en la historia del conjunto verdinegro.
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