Pau Gasol: "Vamos a terminar bien el último baile de Xavi Pascual"

Pau Gasol acudió a la presentación de la 22ª edición de la 'Pau Gasol Academy by Santander', un proyecto en el que lleva involucrado muchos años y permite disfrutar del baloncesto a niños y niñas. Esta vigesimosegunda entrega tendrá lugar en Barcelona entre el 29 de junio y el 4 de julio.

"Siempre que empiezo un proyecto intento que sea a largo plazo. Mi idea siempre es mejorar, crecer y seguir comprometido con lo que es importante. Cada año tengo muchísima ilusión de jugar, aprender y escuchar a los chicos y chicas. También motivarles para que persigan sus sueños", aseguró el catalán, además de reconocer que solo juega "una semana al año" al baloncesto y es con los niños del campus.

22ª edición de la Pau Gasol Academy / Dani Barbeito

El exjugador de la NBA también analizó el presente en el mundo del baloncesto. Tuvo tiempo para hablar de las Finales de playoffs de Liga Endesa, donde Valencia y Barça se jugarán el título, y también desveló qué papel quiere tener en el desembarco de la NBA en Europa, además de los posibles avances en los últimos días.

"Muy contento de que el Barça esté en la final. Veo una final difícil, una final dura, con dos equipos que vienen en un buen momento de juego. Tanto Valencia como Barça ganaron las semifinales por 3-0, resultados bastante contundentes, aunque tampoco reflejan del todo bien la eliminatoria, sobre todo en el caso del Joventut, que estuvo muy cerca de llevarse el primer partido", inició.

Último baile de Xavi Pascual / Dani Barbeito

"Voy a seguirlas. Voy a seguir la final, si puedo intentaré estar presente en algún partido, y este es, como dijo Pascual en una charla reciente, el último baile y vamos a terminar bien este último baile. A ver qué pasa, pero sí que veo a un Barça más sólido y consistente durante estos playoffs. Aun así, Valencia tiene un equipazo y va a ser difícil ganar", remató.

Su papel en la NBA europea

Sobre el proyecto de la NBA, fue claro: "La situación actual está en vías de proceso, de avanzar. Espero que podamos tener claridad en las próximas semanas de cómo va a ser esta relación o no. Estamos un poco pendientes de las personas que deciden y sobre todo de cómo empezar. Esto se plantea como un proyecto de largo recorrido para lo que es una mejora importante de la gestión y el estado de nuestro deporte en Europa"

Quiere jugar un papel importante. "Estoy ilusionado y expectante, mi intención sí es jugar un papel dentro de este nuevo modelo y poder ayudar a su éxito. Un papel que está por definir, estoy abierto a seguir escuchando. Tengo que ver qué es lo que encaja en cuanto a mi modelo de vida, pero a la vez quiero jugar un papel significativo. Vamos a ir viendo a medida que esto vaya avanzando".