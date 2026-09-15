Pau Gasol, sobre el papel del Barça en la Supercopa Endesa: "No hay garantías, hay que ganárselo todo"

Pau Gasol ha sido anfitrión del Torneo de Golf Solidario a favor de Gasol Fundation y de la mano de Santander Private Banking. Una iniciativa que promueve las actividades que se realizan en la fundación y que promociona la salud infantil y la reducción de desigualdades. El exjugador de baloncesto aprovechó para atender a los medios de comunicación y dar un repaso a la actualidad.

Uno de los temas más destacados es el bronce de la selección española en el Mundial femenino. Un éxito de un equipo que fue capaz de plantar cara a Estados Unidos hasta los últimos instantes de las semifinales. "Estamos viendo cómo el deporte femenino también está creciendo y en auge, subiendo el listón cada año. Este Campeonato del Mundo de baloncesto ha dado un paso adelante importante en cuanto a la experiencia, las condiciones, la calidad de juego y la respuesta de los aficionados", destacó.

Pau Gasol atiende a los medios de comunicación / Irina R. Hipolito

Después ya se centró concretamente en la selección de Miguel Méndez, que tras ganar a Alemania se llevó la medalla de bronce. "Vi muy buen ambiente, muy buena química, muy buena compenetración entre ellas, confianza, determinación, convicción, cosas importantes, aparte del talento que tienen. Tenemos un equipo joven de gran nivel con el que podemos seguir construyendo. Me recuerda a nuestra selección de 2006", dijo.

También quiso hablar del evento que se disputará este fin de semana en Badalona: la Supercopa Endesa. Barça, Baskonia, Valencia Basket y ASISA Joventut lucharán por levantar el primer título nacional de la temporada. "Es el primer gran torneo del año y a ver cómo responden los equipos. Siempre es divertido e interesante de ver".

El Barça de Sekulic buscará el título de la Supercopa Endesa / FCB

Tanto el Barça como Valencia Basket iniciarán un curso lleno de cambios y con una plantilla totalmente renovada. El caso del equipo blaugrana es el más extremo, con hasta once nuevas incorporaciones y solo cuatro 'veteranos' que estuvieron en el equipo la pasada temporada. "Empieza la temporada, temporadas nuevas, retos nuevos, nada por sentado, no hay garantías y hay que ganárselo todo".

Una nueva competición en Europa

A su vez, también se celebrará la nueva competición del Viejo Continente: la Supercopa de Europa. Entre los participantes estará el Real Madrid, que fue finalista de la pasada edición de la Euroliga. A Gasol le parece una buena iniciativa. "Todo lo que sea proactividad, innovar, probar cosas, salir un poco de lo tradicional y ver qué funciona y qué no funciona crea interés. Hay que innovar en un mundo tan cambiante y tan competitivo también para la atención de la gente”.

Por último, habló de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una cita muy especial para él, pues conoce la ciudad como la palma de su mano tras su paso por los Lakers. "Van a ser muy especiales y punteros. Van a tener un nivel comercial y organizativo muy alto. Para un deportista los Juegos es lo máximo. Es nuestra competición favorita".