Pau Gasol, leyenda del baloncesto, se rinde a Aday Mara: "Es el primer jugador español en conseguirlo"

La exhibición de Aday Mara para llevar a su equipo a la gran final por el título de la NCAA no ha pasado desapercibida. El pívot español ha hecho historia esta madrugada al convertirse en el primer jugador en representar al país en una final de esta competición. Por si fuera poco, fue el mejor jugador del partido con unos números espectaculares que han hecho que incluso Pau Gasol le aplauda.

"Aday Mara es el primer jugador de baloncesto masculino español en jugar la final de la NCAA Y no solo es jugarla, sino haber llegado a ella jugando tan bien y siendo pieza clave", escribió Pau Gasol en redes sociales junto a unos emoticonos de aplausos. Un elogio a uno de los jugadores más prometedores del país, con una altura imponente: 2,21 metros.

No solo Pau Gasol, también la Federación Española de Baloncesto celebró el pase a la final del maño, que acabó el partido con 26 puntos (11/16 en tiros de dos), nueve rebotes, tres asistencias y dos rebotes. Una actuación estelar que además es su récord personal de anotación en la NCAA. La posibilidad de llevarse el MVP de la Final Four si ganan la final es una realidad.

Mara fue un auténtico abuso desde el inicio, con la mirada desde las gradas de sus padres y de Chus Mateo, seleccionador español. Es evidente que el joven pívot entra en los planes del combinado nacional y ya es seguido desde hace un largo tiempo, pues hizo su debut en 2021 en el Casademont Zaragoza y en ACB en 2022 con Baskonia.

"No quiero pensar en la NBA"

"Es una pasada porque siempre ves a estos equipos llegando tan alto, jugando tan bien, y ser parte de ello y ser parte de la historia que estamos haciendo en Michigan es una experiencia increíble", comentaba hace unos días Aray, que reconoció que "no voy a estar pensando en la NBA cuando tengo la oportunidad de estar disfrutando de un equipo que tiene posibilidades de ganar el campeonato. Lo estamos pasando tan bien que no quiero pensar en la NBA ahora".

En la final espera UConn, que ha ganado tres títulos en cuatro años. Un rival complicado para Michigan, pero el último paso para que Aday Mara haga historia del todo. "Ha sido todo un proceso de luchar y no rendirse cuando las cosas iban mal y seguir trabajando cuando las cosas iban bien y no relajarse. Pero esto no es suficiente, queda solo uno más y vamos a ir a por ello", habló tras el encuentro.