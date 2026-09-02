Pau Gasol, sobre el fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid: "No es algo muy habitual"

El fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid ha sido uno de los grandes movimientos del baloncesto español este verano. El técnico catalán dejó el Valencia Basket después de una temporada histórica para ponerse al frente del conjunto blanco, un cambio que tampoco ha dejado indiferente a Pau Gasol, que valoró las posibilidades que tiene el catalán de triunfar en la capital.

El exjugador español se refirió a la llegada de Pedro Martínez al Madrid y puso el foco precisamente en lo poco frecuente que es ver un movimiento de este tipo. “No es algo muy habitual. Estaba Sergio con un proyecto distinto...el año pasado creo que el Madrid tiene una temporada bastante buena, pero las lesiones le pasan factura. El Madrid y el Barça tienen esa exigencia siempre de ganar títulos", explicó en una entrevista para 'Radio MARCA'.

Pau Gasol, en su academia durante el verano / Pau Gasol Academy

Pedro Martínez llega al Real Madrid con el objetivo (y la obligación) de ganar títulos. El técnico consiguió devolver al conjunto taronja a lo más alto del baloncesto español y europeo, construyendo un equipo competitivo y con una identidad muy marcada. Un trabajo que llamó la atención de todos los gigantes europeos, y fue el Madrid el que dio el paso y destituyó a Sergio Scariolo.

Sobre el nuevo Barça de basket, que ha superado las diez incorporaciones en tan solo un mercado, también ofreció su punto de vista. "Son muchísimas caras nuevas y hay que ver cuánto tarda en engranar y competir", destacó, aludiendo indirectamente a la paciencia, tal como hizo en su presentación Aleksander Sekulic. Un equipo se hace con el tiempo y los partidos.

Justin Minaya, último fichaje del Barça de basket / FCB - Víctor Salgado

Otra plantilla que debe encontrar la buena dinámica de resultados es la selección española de Chus Mateo, que se ha complicado el pase para el próximo Mundial. "Tienen un muy buen talento como Sergio de Larrea, Santi Aldama, que tiene que dar liderazgo a ese grupo. Hay una buena mezcla de jugadores, pero hay mucho recorrido de crecimiento, de establecer...Cada oportunidad tienen que aprovecharla para cohesionar y crecer como equipo".

La NBA a Europa, tiempo al tiempo

La figura de Pau Gasol lleva un tiempo vinculada al desembarco de la NBA en Europa. "Sigue moviéndose aunque está tardando un poquito más de lo que esperábamos. Creo que es algo que sucederá, ahora que parece que no hay tanto movimiento, en cuanto lo haya y haya anuncios importantes, todo cogerá una velocidad distinta".

"Creo que la llegada de la NBA a Europa abre las puertas a un modelo complementario y que le puede sumar mucho al baloncesto europeo manteniendo la tradición y la afiliación por los clubes y la cultural, pero añadiendo ese valor comercial y estratégico e importante de gestión mucho más profesionalizado del deporte que va a elevar el valor y la experiencia de los aficionados", remató.