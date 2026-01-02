Pau Gasol y un estilo de vida que Durant no comprendió: "Estaba más preocupado en los conciertos y en las obras de teatro"

En el verano de 2014, Pau Gasol vivió uno de sus momentos más trascendentales en la NBA. El pívot español abandonó los Lakers en busca de una nueva aventura. Su decisión no se entendía solo en términos de sistemas ofensivos ni de opciones al anillo. En su caso, pesaba una forma de vivir más allá del alto rendimiento. Gasol siempre ha defendido que competir al máximo no consiste únicamente en entrenar más, sino en sostener un equilibrio con la vida más allá de la cancha que permita rendir sin romperse.

En su manera de ser hay dos ideas constantes heredadas de una educación marcada por sus padres. Estas son la cultura del esfuerzo y la coherencia con los valores. Dar el máximo en aquello en lo que uno está enfocado y hacerlo sin traicionarse. De ahí nace también su visión de la salud como algo integral no solo el cuerpo, también la mente y el bienestar emocional, con hábitos estables y un entorno que acompañe.

Esa lógica atravesaba incluso su manera de gestionar la presión competitiva autocrítica, objetivos realistas y planes de trabajo concretos para avanzar hacia una “mejor versión”. Y dentro de ese marco, el contexto no era un capricho. La rutina, el descanso, los estímulos cotidianos y la calidad de vida formaban parte de la misma preparación.

Lebron James y Pau Gasol, en una imagen de 2010. / Mark J. Terrill / AP

AQUEL VERANO DE 2014

En 2014 Pau Gasol y los Lakers separaron sus caminos. No se fue por un traspaso. El pívot español terminó su contrato con la franquicia de Los Ángeles y quedó como agente libre. En ese momento el equipo estaba en plena transición y con bastante incertidumbre deportiva, y su rol llevaba tiempo siendo tema de debate. Además, en los años anteriores su nombre había sonado repetidamente en rumores de movimientos. Con ese contexto, Gasol buscó un proyecto donde pudiera competir mejor a corto plazo y sentirse más importante en el esquema. Chicago Bulls le ofreció ese encaje y un contrato de tres años, y por eso decidió firmar y cerrar su etapa en Los Ángeles.

LAS PALABRAS DE KD

En ese escenario se produjo el choque de perspectivas. En el documental Offseason, centrado en el día a día de Kevin Durant durante el periodo entre temporadas en el año en que fue elegido MVP de la NBA (2014), el jugador de Oklahoma City recordaba el intento de reclutamiento que él y Russell Westbrook hicieron para convencer a Gasol de fichar por los Thunder. No salió, y Durant lo resumió con una frase que reflejaba su desconcierto:“Estaba más preocupado en los conciertos y en las obras de teatro”.

Pau Gasol y Kevin Durant, en un partido entre Lakers y Thunder / DANNY MOLOSHOK / AP

Gasol no terminó en Oklahoma y acabó firmando por los Chicago Bulls. KD no entendió la insistencia de Gasol en preguntar por la ciudad. Es por eso mismo que el episodio se puede leer como una diferencia de prioridades. Durant hablaba desde la urgencia competitiva. Gasol decidía también desde una idea de bienestar que consideraba inseparable del rendimiento. En su caso, la cultura y la vida fuera del pabellón no eran distracciones. Eran parte de su manera de sostener la excelencia.