Pau Gasol: "El baloncesto europeo no es es sostenible porque la mayoría de equipos pierde dinero"

Del 30 de junio al 5 de julio se celebrará la 21ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander, que este año destaca por ser la más internacional hasta la fecha, con participantes procedentes de 36 países diferentes. El propio Pau Gasol, acmpañado de Felipe Martín, Director de Medios, Marketing Online, Patrocinios y Eventos de Santander España, y Miki Alcón, representante de Akaw Sports, han puesto en valor la consolidación y crecimiento del proyecto.

“Tenemos un gran equipo en la Academy, cada año intentamos hacerlo mejor. Es un esfuerzo colectivo. Además, contamos con muchos participantes que repiten, la fidelidad es también muy importante”, ha señalado Gasol, quien ha destacado que una de las apuestas firmes de la Academia es la igualdad de género. “Queremos que haya la máxima igualdad posible en nuestra Academia. Es un trabajo del que estamos orgullosos. Este año, por ejemplo, Silvia Domínguez participará en la Academia. Intentamos buscar figuras y referentes del deporte femenino que sirvan de inspiración y atracción para las participantes”, ha explicado.

Sobre el baloncesto y su evolución, Pau Gasol ha compartido su visión desde su experiencia en el deporte: “Me hubiese gustado que la Euroliga la hubiese ganado con el Barça, y si hubiese sido la de 2021, mejor. Le mandé un mensaje al día siguiente, estoy muy contento por él, ha hecho un grandísimo trabajo.”

En cuanto al futuro del baloncesto europeo, apunta que “desde FIBA se está trabajando para proteger a los clubes, buscando algún tipo de compensación para aquellos que pierden jugadores que se van a Estados Unidos. Es un formato novedoso que está en desarrollo. La tendencia desde el baloncesto universitario es grande, tienen muchas oportunidades que hacen difícil competir a los equipos europeos. Hay que dar más oportunidades a los jóvenes en Europa.”

Sobre la posible integración o colaboración con la NBA en Europa, comenta: “Se está trabajando en ello, es un proceso que está en marcha y se está valorando cómo sería. Intento seguirlo de cerca, es algo que me interesa. El modelo de baloncesto en Europa debe mejorar, el modelo económico no es sostenible porque la mayoría de equipos pierde dinero. La NBA está intentando que nuestro deporte dé un paso adelante. Estoy en una posición privilegiada para seguir ayudando a que el baloncesto crezca. Todo va avanzando en buena dirección y veremos si al final tengo un rol en la liga o en algún equipo.”

Gasol también valora la noticia de que España sea sede del Eurobasket 2029: “Es muy buena noticia que el Eurobasket 2029 sea en España. Que se pueda jugar en el Bernabéu será una experiencia única. El entorno y la perspectiva son diferentes para el jugador. Veremos si es ante 80.000 espectadores, pero es algo muy positivo que ayudará a que el deporte siga creciendo.”

Sobre el calendario competitivo, alerta sobre la saturación: “El calendario se está intensificando y hay que gestionarlo bien para evitar riesgos de lesiones graves. No se pueden seguir añadiendo partidos porque al final hay una saturación general en el deporte.” Preguntado sobre una posible candidatura de Barcelona para futuros Juegos Olímpicos, admite desconocer detalles: “No sé cómo afectaría aquella caída de candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno junto con Aragón.”

Finalmente, Gasol se ha pronunciado sobre las Finales NBA: “No me sorprenden los dos equipos que la juegan. Quizá antes de arrancar los playoffs no hubiese apostado por Indiana. Es muy importante contar con una plantilla sana para los playoffs. Sigo viendo a OKC como favoritos, creo que no es ningún secreto, pero espero que sea una final muy competida y emocionante.”

El catalán ha terminado con una reflexión sobre el deporte español: “Tenemos grandes deportistas españoles. Hay que sentirse orgullosos de las carreras de Nadal y de la mía. Ahora es el momento de otros deportistas, que nos representen. Somos un orgullo a nivel mundial".