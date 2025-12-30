Pau Gasol y su anécdota con Kobe Bryant: "Lo hizo para mandarme un mensaje"

Sergio Andrés y José Sáenz de Tejada, creadores de Drafteados, junto a Daimiel y José Manuel Calderón, recibieron a la leyenda del baloncesto, Pau Gasol, en su podcast 3+1 en el que repasan semanalmente toda la actualidad NBA. En una charla muy amena de algo más de una hora, el exjugador del FC Barcelona, Los Angeles Lakers y los Memphis Grizzlies, entre otros, repasó su exitosa trayectoria y contó anécdotas de sus brillantes años en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Para entrar en calor, la primera pregunta ya se la hizo uno de sus compañeros en la selección, Rudy Fernández, protagonista de ese concurso de mates en el All Star Game donde la asistencia se la dio el mismo Gasol: "No lo preparamos nada", explicó. Y con esta introducción y un pequeño repaso de su vida actual, en la que su Fundación y todos los proyectos le ocupan la mayoría del tiempo, se arrancaron a hablar sobre varios temas de su paso por la NBA.

¿CÓMO SE LLEVA PERDER UNOS PLAYOFFS POR 4-0?

Pau, que se retiró con dos anillos, arrancó su paso por la liga perdiendo tres veces por 4-0. "Éramos jóvenes, sin mucha experiencia y nos dieron por todos lados. Pero el tercer partido es clave...". "¿Quién no ha perdido 4-0 en playoffs?", apuntó Calde antes de que el mayor de los Gasol explicara el momento de su movimiento hacia Los Ángeles: "Fueron años duros, pero sobre todo al tercero, la franquicia decidió reconstruir y todo empieza a cambiar. Yo me encontraba en un momento de mi carrera en el que quería más. Y acabó funcionando para ambos".

SU ETAPA CON NAVARRO

En la época del traspaso que le llevó de los Grizzlies a Los Lakers, Pau dejó atrás también a Juan Carlos Navarro, con quien compartía equipo en Memphis: "A nivel emocional fue difícil. Yo confiaba en que él podía continuar y conseguir un contrato de unos 5-6 millones, pero el Barça dio un paso adelante y decidió volver a casa. Ganó la Euroliga en París y me alegré mucho".

¿PODÉIS PEDIR A JUGADORES?

"Todo depende del rol que tienes en el equipo. Empujé mucho para que draftearan a Marc, pero no pudo ser y al final sí lo consiguieron en mi traspaso. Cuando fui agente libre te llama Tim Duncan, te llama Ginobili, Greg Popovich... te vienen con la artillería. Yo lo intenté con Nocioni, que no acabó viniendo, pero me dijo 'pensaba que no te caía bien por nuestros enfrentamientos en los Argentina - España', a lo que yo le dije que valoraba mucho su actitud competitiva".

LA NUEVA NBA Y LAS 'DINASTÍAS'

"Con el estilo de juego de ahora las opciones están un poco más abiertas. Hay una opción grande de que Oklahoma esté arriba los próximos años. Ahora aun perdiendo un partido por +20 no están fuera. Con tres o cuatro triples seguidos vuelven a meterse. Por eso creo que todo puede estar más abierto. Aunque este sí es un estilo que me ha costado digerir, es verdad que hay jugadores que tienen luz verde para tirar cómo y cuando quieran.

Sobre esto, tanto Pau como Calde destacaron que: "Hay jugadores de nuestra época que están tirando de tres y nunca lo hubiéramos imaginado". "Está Drummond metiendo de tres desde la esquina" apuntó Daimiel.

"Nosotros queríamos repetir. Cuando estás en la NBA, ves que puedes y tienes líderes como Kobe Bryant en el equipo vas a por todas. Ahora creo que no hay este hambre de querer más". Algo que matizaron los otros participantes: "Shai parece que sí podría ser ese".

SU RELACIÓN CON KOBE Y LA ANÉCDOTA DE LA MEDALLA

Sobre el mismo Kobe, con quien mantenía una relación como de hermanos, explicó que tras perder la final de los Juegos Olímpicos ante Estados Unidos (también venían de caer juntos ante los Celtics), al día siguiente de regresar a compartir vestuario en los Lakers, él se presentó con la medalla de oro: "Lo hizo para mandarme un mensaje. Era para decir 'oye, empezamos la temporada y vamos a por todas, te necesito al máximo desde ya'. Habla mucho del tipo de líder que era. Lo tenía pensado para motivarme".

EL ANILLO DE SU HERMANO MARC

"Marc lo celebró por mí, por toda la familia, amigos y compañeros. Marcó un precedente sobre como celebrar el título. Yo estaba con muletas y me alegré mucho pero lo hice más por dentro", afirmó entre risas. "Qué imagen tan histórica" afirmaron los otros sobre el mediano de los Gasol. Más adelante, también comentó su salto conjunto en el All Star Game: "Lo quería ganar en un 9,5. Yo tengo más salto que Marc. Lo tenía que ganar y él se llevó el partido. Todos contentos".

UN INICIO 'COMPLICADO'

"Mi objetivo siempre ha sido convertirme en uno de los mejores. En la pretemporada del primer año pensaba que podíamos optar a más después del 4-4, pero al arrancar la temporada notaba mucha tensión y veía que no acababa de fluir. Después del tercer partido uno de los veteranos vino y me dio muchos ánimos. Al cuarto ya fui titular por una lesión y ya nunca miré para atrás. La primera semana no fue bien, pero confiaba en mis posibilidades".

LA RETIRADA

"Si hubiera sabido que mi pie no aguantaba me hubiera tomado las cosas distintas. En aquel momento la liga ya iba para jugar con jugadores más pequeños. No fue fácil de llevar y yo quería jugar teniendo un papel relevante aun con las molestias en el pie, pero no pensaba que llegara el nivel de fractura tan rápido, pero por eso tomé la decisión de irme. Si lo hubiera sabido hubiera parado, descansado y quizás habría podido jugar el Mundial de 2019 que España gana en China. Pero se tiene que saber vivir con las consecuencias".

UN QUINTETO DE COMPAÑEROS

"He jugado con Nash y Tony Parker en el final de sus carreras, con Rose, pero por ejemplo Fisher para mí fue un base muy importante. Pero Ricky, Calderón... también. Podría poner a 4 o 5 por posición y me quedo tan ancho. El menú es muy amplio. Pero os digo Kobe, que es de los mejores de la historia, Jimmy Butler, Juan Carlos Navarro, Ginóbili. De tres, también he jugado con Antetokounmpo, Kawhi Leonard o Shane Battier. De cuatro con LaMarcus Aldridge y Lamar Odom, que podría haber sido titular en cualquier equipo de la liga cuando estaba con nosotros en los Lakers. De 5 os digo a Marc, que aunque no haya jugado en la NBA con él ha sido uno de los mejores del mundo durante años. Además de Bynum o Noah".