La Pau Gasol Academy by Santander cerró una nueva edición con récord histórico de nacionalidades

Las instalaciones del Parc Esportiu Llobregat han acogido hoy las finales de baloncesto de la 21.ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander. Más de 440 jugadores y jugadoras de 37 nacionalidades se han reunido esta mañana para poner punto final a una semana repleta de deporte, hábitos saludables, diversión y valores.

La jornada ha arrancado con una sesión de calentamiento para preparar a los participantes de cara a las finales. A continuación, se han disputado las competiciones de 3x3 correspondientes a la fase de grupos de los distintos programas de la academia: PG Academy, Special Olympics y Rising Stars. Acto seguido, se han jugado las finales de todos los grupos.

Uno de los momentos más especiales de la jornada ha llegado con la aparición en pista de Alejandro Balde, jugador profesional del FC Barcelona, acompañado por Pau Gasol, exjugador profesional de baloncesto, miembro de la Comisión de Atletas del COI y presidente de la Gasol Foundation y Gasol16 Ventures. Juntos han protagonizado un breve reto ante los asistentes.

Para cerrar esta parte, ha tenido lugar el esperado partido entre los participantes del programa Rising Stars, la sección de la Academy que reúne a jóvenes promesas del baloncesto. El equipo Sílvia, liderado por Silvia Domínguez, exjugadora profesional de baloncesto y leyenda de la selección española, se ha enfrentado al equipo Balde, dirigido por el futbolista del FC Barcelona, Alejandro Balde. Pau Gasol ha formado parte de ambos equipos.

Gasol saluda a los participantes / Pau Gasol Academy

Equipo de lujo

A lo largo de la semana, los jugadores y jugadoras del programa Rising Stars han participado en clínics de tecnificación impartidos por entrenadores de primer nivel como Phil Handy, Anna Montañana, Silvia Domínguez y Robert Willett. También han asistido a charlas formativas con el árbitro internacional Alberto Baena, el terapeuta neuromuscular Barrence Baytos, quien trabajó durante años con Kobe Bryant, y la exjugadora profesional, leyenda del baloncesto y ganadora de la WNBA, Amaya Valdemoro, que estuvo presente en formato virtual Además, recibieron la visita del jugador de Los Angeles Lakers, Jarred Vanderbilt.

“Me hace mucha ilusión ver el alcance global que está teniendo el proyecto y cómo sigue creciendo año tras año. En cada edición, la Pau Gasol Academy by Santander reafirma nuestro compromiso con el deporte base y la formación integral de los jóvenes. Nuestra misión es brindar una experiencia que no solo ofrezca una formación deportiva única, sino que también fomente valores y hábitos saludables, creando un espacio donde el baloncesto une a las personas y potencia el talento y desarrollo de la próxima generación.”

El acto ha concluido con la entrega de premios a los ganadores de los diferentes concursos y la distribución de medallas a todos los participantes. La Pau Gasol Academy by Santander ha contado con el patrocinio principal de Banco Santander que, año tras año, renueva su compromiso con el proyecto dentro de su vocación de apoyo al deporte amateur. La academia también ha contado con Movistar, Nike, Iberia y Grand Hyatt Barcelona como socio colaboradores, con Akaw Sports como organizador, con Marca como media partner, con la Federación Española de Baloncesto como partner técnico, con la Gasol Foundation como aliado saludable, y con los proveedores Aquaservice, Autovivo Grup, Fernández Global Fruit Group, Occident, Grupo IFA, Indya, Gravity Wave, la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, AC Scholarships Agency y Elite Sports Academy.