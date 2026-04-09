El pastizal que se puede embolsar Aday Mara por entrar en el Draft de la NBA: ¡Hasta 29 millones de dólares!

El ascenso de Aday Mara hacia la NBA ya no es una promesa, sino una realidad cada vez más cercana. El pívot zaragozano ha vivido una temporada de ensueño en Estados Unidos, culminada con el título de la NCAA con Michigan, un éxito colectivo en el que su impacto ha sido decisivo. Su presencia en la pintura, su capacidad defensiva y su inteligencia en el juego le han convertido en una pieza clave del equipo campeón y han disparado su proyección de cara al Draft de 2026.

No es casualidad que su nombre haya escalado posiciones en los últimos meses. Los principales mock drafts coinciden en que Mara ha subido como la espuma, pasando de ser una opción de final de primera ronda a colarse en muchas quinielas dentro del top 15, e incluso con opciones de seguir creciendo tras su brillante papel en el tramo decisivo del curso. Es por eso que son muchos que piensan que el pívot español podría llegar a entrar en el top 10, algo que no se consiguie desde Ricky Rubio en el 2009 (elegido en el pick 5).

Una suma considerable

Más allá del reconocimiento deportivo, el salto a la NBA trae consigo cifras mareantes. El sistema salarial de la liga establece contratos fijos para los jugadores elegidos en primera ronda, con dos años garantizados y opciones de ampliación hasta cuatro . En ese escenario, Mara tiene ya asegurado un contrato millonario.

En el peor de los casos, si fuera elegido en la parte baja de la primera ronda, firmaría por dos temporadas en las que ingresaría alrededor de 5,91 millones de dólares, cifra que podría ascender hasta 14,81 millones si su equipo ejecuta las opciones hasta el cuarto año.

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Sin embargo, el techo económico puede ser mucho mayor. Si se cumple alguna de las previsiones más optimistas, como un puesto cercano al número 9 del draft, el aragonés podría ganar 13 millones en sus dos primeros años y alcanzar los 28,82 millones de dólares en cuatro temporadas.