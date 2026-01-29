Baloncesto
Pascual: "Perdimos 20 balones y concedimos 15 rebotes ofensivos; así es imposible ganar"
El entrenador azulgrana estaba decepcionado por el poco cuidado del balón y la poca efectividad en el rebote defensivo que consideró decisivo
El técnico del Barça, Xavi Pascual, lamentó la derrota sufrida ante el Olympiacos (87-75) despues del mal inicio de partido de los suyos, que supo darle la vuelta tras el descanso, aunque no pudo mantener el nivel en el cuarto final, con el único consuelo de salvar in extremos el 'basket-average' gracias a una canasta final de Vesely.
"Hemos perdido 20 balones y condecimos 15 rebotes ofensivos; así es imposible ganar", dijo el técnico, que vio impotente como el equipo caía en un mal cuarto final.
"Cuando dejamos de perder balones, como en el tercer cuarto, que no perdimos ninguno, estábamos peleando por ganar el partido. Pero en el último cuarto tuvimos otras ocho pérdidas más", se ha lamentado Pascual, quien también consideró clave "los 22 puntos que ellos han metido en contraataque".
Bartzokas, satisfecho
Por su parte, el entrenador del Olympiacos, Georgios Bartzokas, se ha mostrado satisfecho por una victoria que considera "muy importante", pese a perder el 'basket average' ante "un gran equipo que tiene mucha experiencia" en la competición.
"Ha sido una gran noche para nosotros. Hemos dominado el rebote y hemos provocado muchas pérdidas en el rival y finalmente hemos ganado en el último cuarto gracias a nuestra defensa", ha destacado Bartzokas
- Barcelona - Copenhague, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Benfica - Real Madrid, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Así queda la clasificación de la Champions League en directo tras la última jornada
- Champions League: reacciones, polémicas y última hora de Barcelona y Real Madrid, en directo
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong