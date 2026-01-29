Pascual: "Perdimos 20 balones y concedimos 15 rebotes ofensivos; así es imposible ganar"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, lamentó la derrota sufrida ante el Olympiacos (87-75) despues del mal inicio de partido de los suyos, que supo darle la vuelta tras el descanso, aunque no pudo mantener el nivel en el cuarto final, con el único consuelo de salvar in extremos el 'basket-average' gracias a una canasta final de Vesely.

"Hemos perdido 20 balones y condecimos 15 rebotes ofensivos; así es imposible ganar", dijo el técnico, que vio impotente como el equipo caía en un mal cuarto final.

"Cuando dejamos de perder balones, como en el tercer cuarto, que no perdimos ninguno, estábamos peleando por ganar el partido. Pero en el último cuarto tuvimos otras ocho pérdidas más", se ha lamentado Pascual, quien también consideró clave "los 22 puntos que ellos han metido en contraataque".

Willy, en una acción del partido donde los azulgrana concedieron demasiado en el rebote defensivo y con muchas pérdidas / FCB

Bartzokas, satisfecho

Por su parte, el entrenador del Olympiacos, Georgios Bartzokas, se ha mostrado satisfecho por una victoria que considera "muy importante", pese a perder el 'basket average' ante "un gran equipo que tiene mucha experiencia" en la competición.

"Ha sido una gran noche para nosotros. Hemos dominado el rebote y hemos provocado muchas pérdidas en el rival y finalmente hemos ganado en el último cuarto gracias a nuestra defensa", ha destacado Bartzokas