Pascual: "Nos hemos de levantar y luchar hasta el final"

El técnico del Barça alabó el esfuerzo de sus jugadores en la victoria ante el DreamLand Gran Canaria, en un duelo donde no pudo contar con hasta cinco jugadores por lesión. "Primero de todo, contento por la victoria y por el trabajo de los jugadores durante la semana", dijo el técnico.

"Defensivamente era una asignatura difícil pero hemos sabido poner la pelota dentro y ganar la partida de los tiradores, Hemos aguantado bien", comentó el técnico que quiso felicitar al equipo de fútbole femenino por su clasificación para la final de la Champions y también tuvo un recuerdo para la familia del fallecido Moncho Molsave.

Respecto a las lesiones, dijo que "tenemos cinco jugadores fuera con la última de Kusturica en el Campeonato de España y veremos si Sato volver la próxima semana", dijo. "Está siendo una temporada con muchos contratiempos, pero nos hemos de levantar, queremos luchar hasta el final porque el equipo está junto"

Al técnico le gustó la intensidad de su equipo a pesar de las bajas / Alejandro García / EFE

Buenos minutos de Núñez

Respecto a la aportación de Juan Núñez, dijo que "es un jugador diferente a lo que tenemos. Ha jugado un partido más completo, es grande, ocupa espacio y etiende el juego, así que tiene que dar pasos adelante y volver a ser el jugador que estuvo en Alemania. Se está noando que está entrenando bien".

Una victora que combinada con las derrotas de UCAM Murcia y Valencia Basket les acerca a los primeros puestos. "Vamos a intentar sumar mas triunfos y lo vamos a intentar, escalar posiciones, vamos a hacer todo lo posible, pero dependerá una parte de los rivales y será complicado. Lo importante es recuperar gente, de jugar bien el play-off de cuartos." aseguró.

"Es importante ir recuperando jugadores. Ahora tenemos una semana larga para preparar partidos y el próximo de Burgos es importante porque están jugando bien"

"Veo al equipo unido"

Sobre la marcha de las jóvenes promesas a Estados Unidos como Keita o Boumtje, después de formarse en el Barça, reconoció que "todos estamos buscando una respuesta que no encontramos. Están ofreciendo contratos increíbles y es difícil subir jugadores jóvenes porque con 16 años ya se pueden ir y lo hace más complicado. Al menors que tengan ganas de volver aquí", dijo.

Sobre el estado de su equipo en general, aseguró que "Lo veo muy unido, con ganas de luchar y acabar lo más arriba posible. Con ganas de competir. A pesar de las lesiones hemos dado la cara y seguiremos hasta el final", dijo Pascual.

También tuvo palabras para Punter, el más destacado de la victoria ante Gran Canaria. "Es muy importante para nosotros con sus triples, Shengelia ha estado bien y los dos interiores con Willy y Fall nos ha ayudado. Todo el mundo ha contribuido y estamos contentos, pero cuando Punter está bien nos ayuda mucho a entrar en el partido", finalizó.