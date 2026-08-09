¿Qué pasa con Nikola Mirotic?

El mercado de fichajes de la nueva temporada 2026-27 ya se encuentra muy avanzado, con casi todas las plantillas de Euroliga con sus plazas ya asignadas, y los primeros que han logrado acomodo son los grandes nombres, que dejan un equipo y enseguida han logrado otro para continuar sus carreras.

Aunque de los nombres importantes que quedan en el mercado que destaca por encima de todos el del ex azulgrana, Nicola Mirotic. El montenegrino, que viene de jugar la última temporada en el AS Mónaco, no ocupa titulares ni su nombre aparece en rumores sobre posibles destinos. ¿Qué ocurre con Mirotic?.

El ala-pívot montenegrino ya cuenta con 35 años y ha tenido una última campaña en Mónaco muy complicada donde las lesiones no le han permitido rendir al nivel esperado y la mayor parte de la temporada ha jugado como reserva a las órdenes de Spanoulis antes que el entrenador griego abandonara el barco ante los problemas económicos del club.

Mirotic vivió un año complicado en el AS Mónaco y su futuro sigue incierto / EUROLEAGUE

Lesión seria

Mirotic tampoco pudo ayudar demasiado al equipo en la parte final de la temporada al sufrir una fascitis plantar que le causó muchos problemas y le obligó a parar. Aunque lograba librarse del quirófano en ese momento, su aportación ya fue testimonial y no pudo ayudar al equipo en el momento definitivo.

Con una lesión de la que parece se ha recuperado, Mirotic está a la espera de un contrato que le permita seguir su carrera, aunque no lo hará en cualquier circunstancia. Su intención es continuar en la Euroliga, aunque alguna oferta le ha llegado también de Eurocup.

Nikola Mirotic ha ido perdiendo protagonismo tras su salida del Barça / SEBASTIEN NOGIER

La realidad es que el montenegrino ha despertado cierto interés por algunos equipos, algunos de ellos de la Liga Endesa como el Unicaja y también el Valencia Basket. Algunas informaciones también apuntaban al Barça como uno de los posibles destinos, aunque nada se ha concretado hasta el momento de los destinos que se rumoreaban.

Mirotic también también tenía una tentadora oferta de Turquía, concretamente del Bahçesehir, para jugar la Eurocup. Un proyecto en el que sería la estrella y gozaría de unas condiciones económicas muy suculentas. Lo cierto es que cada vez quedan menos plazas vacantes en los equipos de Euroliga y su destino final sigue siendo una incógnita.