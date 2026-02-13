En Directo
Baloncesto
Partizán - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 28ª jornada de la Euroliga entre Partizán y Real Madrid
Migue Jorge
Partizán y Real Madrid se enfrentan en el Belgrado Arena en la 28ª jornada de la Euroliga.
Los comandados por Joan Peñarroya registraron una victoria sobre el Panathinaikos (78-62), una derrota ante el Maccabi Tel Aviv (95-93), una derrota ante el Olimpia Milano (85-79) y una victoria sobre el Hapoel Tel Aviv (104-101), ubicándose consecuentemente en el puesto número 17 con 9 victorias, 18 derrotas y -223 en el diferencial de puntos.
El combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Dubai Basketball (93-85), perdido ante el Panathinaikos (82-81), perdido ante el París (98-92) y derrotado al Mónaco (90-78). De esta manera, está posicionado en el sexto lugar de la tabla con 16 victorias, 11 derrotas y +106 en el diferencial de anotaciones.
