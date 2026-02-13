Partizán - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

El combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Dubai Basketball (93-85), perdido ante el Panathinaikos (82-81), perdido ante el París (98-92) y derrotado al Mónaco (90-78). De esta manera, está posicionado en el sexto lugar de la tabla con 16 victorias, 11 derrotas y +106 en el diferencial de anotaciones.