El Partizán piensa en fichar a Calathes para reforzar su plantilla

Todo parece indicar que el Partizán ya tiene nuevo base. El ex azulgrana Nick Calathes es el elegido por Zeljko Obradovic para enderezar el rumbo en un momento complicado, provocado especialmente por la lesión de Carlik Jones. El base internacional con la selección de Sudán del Sur es uno de los referentes del equipo serbio, y se va a perder unos tres meses de competición.

Su baja ha acelerado el fichaje de Calathes por Partizán, que según apunta el periodista Donatas Urbonas, está cerca de cerrarse. El periodista Nikola Miloradovic, de Meridian Sport, fue el primero en informar de que Calathes ya estaba a medio camino de unirse al conjunto serbio, a la espera de la postura definitiva de Mónaco. Por lo que parece, el conjunto del principado ha decidido facilitar la salida del base, ya que no entra en los planes del técnico Vassilis Spanoulis. Tanto es así que Calathes todavía no ha debutado en la presente Euroliga.

Además de Carlik Jones, también se ha lesionado Jabari Parker. El ex azulgrana sufrió una lesión en un dedo en el último partido de Liga Adriática del Partizán, y podría perderse el enfrentamiento contra su ex equipo. A parte de Jabari, el serbio Aleksej Pokusevksi sufrió una lesión provocada por un golpe en la cabeza y se añade a la lista de bajas que componen Shake Milton y Mario Nakic.

Reencuentro con Zeljko Obradovic

Nick Calathes cuenta con una dilatada trayectoria en la Euroliga. El base ha disputado la máxima competición continental con hasta cuatro camisetas distintas: Panathinaikos, Barça, Fenerbahçe y Mónaco han sido los equipos en los que ha militado el máximo asistente de la historia de la competición.

Todo este recorrido empezó en octubre de 2009, cuando Zeljko Obradovic hizo debutar a un joven Calathes (20 años) con el equipo del trébol. Juntos ganaron la Euroliga de 2011. También tuvo un periplo de dos temporadas en la NBA, en el que disputó un total de 139 partidos con los Memphis Grizzlies.