Todos los partidos de la NBA que se verán en Amazon Prime Video

La plataforma anunció que ofrecerá 20 partidos más respecto a los anunciados, de manera que darán un total de 106 encuentros

Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic cuentan con dos de los mejores contratos de la NBA / NBA

Prime Video anunció la incorporación de 20 encuentros extra de la temporada regular de la NBA 2025-2026 a su oferta deportiva, que se retransmitirán en horario estelar para los espectadores de España. Estos encuentros de los domingos por la tarde se suman a los 86 ya anunciados de la fase regular, elevando a un total de 29 choques en franja preferente, disponibles para los miembros de Prime en España sin coste adicional.

El primer partido de esta emisión ampliada será el domingo 26 de octubre de 2025, cuando los San Antonio Spurs, encabezados por el francés Victor Wembanyama, se midan a los Brooklyn Nets a las 19:00 horas. Será una oportunidad para que los aficionados europeos disfruten en franja estelar de la estrella francesa, consolidada como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la liga en su tercera temporada en la NBA. Las figuras europeas tendrán un papel destacado en esta serie de retransmisiones, con apariciones de Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs, Nikola Jokic y los Denver Nuggets, o Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks, entre otros.

El calendario incluye duelos emocionantes a lo largo de la fase regular, como el del 2 de noviembre, en el que los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, reciben a los New Orleans Pelicans, o el del 1 de febrero, en el que los Milwaukee Bucks viajarán a Boston para medirse a los Celtics.

Los clientes de Prime en España también podrán disfrutar de una doble jornada especial el 1 de marzo de 2026, con la visita de los San Antonio Spurs al Madison Square Garden para medirse a los New York Knicks, seguida del enfrentamiento entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Gracias a esta ampliación, los aficionados españoles tendrán al menos un partido de la NBA en franja estelar casi cada semana de la temporada regular.

Los clientes de Prime también recibirán cobertura exclusiva de los partidos que la NBA disputará en Berlín y Londres en enero de 2026, con los Memphis Grizzlies de Santi Aldama frente a los Orlando Magic, un espectáculo que hará las delicias de los seguidores alemanes con Moritz y Franz Wagner como protagonistas locales.

El NBA League Pass estará disponible como suscripción adicional a través de Prime Video, lo que permitirá a los aficionados acceder a todos los partidos de la NBA de la temporada, en directo y bajo demanda. Esto complementa la cobertura exclusiva de los partidos de Prime Video, lo que garantiza que los aficionados puedan ver cualquier partido de la temporada 2025-2026.

Todos los partidos de la NBA que se verán en Prime Video

25 de octubre1:30hCeltics-Knicks

25 de octubre4:00hWolves-Lakers

26 de octubre19:00hNets-Spurs

1 de noviembre0:00hCeltics-Sixers

1 de noviembre2:30hLakers-Grizzlies

2 de noviembre21:30hPelicans-Thunder

8 de noviembre1:30hRockets-Spurs

8 de noviembre4:00hWarriors-Nuggets

9 de noviembre21:30hRockets-Bucks

15 de noviembre1:00hHeat-Knicks

15 de noviembre3:30hWarriors-Spurs

16 de noviembre22:00hKings-Spurs

22 de noviembre1:00hPacers-Cavs

22 de noviembre3:30hNuggets-Rockets

23 de noviembre19:00hHeat-Sixers

29 de noviembre1:30hBucks-Knicks

29 de noviembre4:00hMavs-Lakers

30 de noviembre21:00hRockets-Jazz

6 de diciembre1:00hLakers-Celtics

6 de diciembre3:30hMavs-Thunder

7 de diciembre21:30hCeltics-Raptors

20 de diciembre1:00hSixers-Knicks

20 de diciembre3:30hThunder-Wolves

21 de diciembre21:30hBulls-Hawks

27 de diciembre1:30hCeltics-Pacers

27 de diciembre4:00hClippers-Blazers

28 de diciembre21:30hWarriors-Raptors

3 de enero1:30hHawks-Knicks

3 de enero4:00hThunder-Warriors

4 de enero21:00hPacers-Magic

10 de enero19:00hWolves-Cavs

15 de enero20:00hGrizzlies-Magic

16 de enero1:30hThunder-Rockets

16 de enero4:00hKnicks-Warriors

19 de enero18:00hMagic-Grizzlies

23 de enero1:30hWarriors-Mavs

23 de enero4:00hLakers-Clippers

24 de enero3:30hPacers-Thunder

25 de enero21:30hNuggets-Grizzlies

30 de enero1:00hBucks-Wizards

30 de enero3:30hThunder-Wolves

31 de enero21:00hSpurs-Hornets

1 de febrero21:30hBucks-Celtics

6 de febrero1:30hBulls-Raptors

6 de febrero4:00hSixers-Lakers

7 de febrero1:30hKnicks-Pistons

7 de febrero4:00hClippers-Kings

8 de febrero0:00hMavs-Spurs

8 de febrero18:30hKnicks-Celtics

13 de febrero1:30hBucks-Thunder

13 de febrero4:00hMavs-Lakers

20 de febrero1:30hPistons-Knicks

20 de febrero4:00hCeltics-Warriors

22 de febrero21:30hNuggets-Warriors

27 de febrero1:30hRockets-Magic

27 de febrero4:00hWolves-Clippers

28 de febrero21:00hRockets-Heat

1 de marzo19:00hSpurs-Knicks

1 de marzo21:30hWolves-Nuggets

6 de marzo1:30hWarriors-Rockets

6 de marzo4:00hLakers-Nuggets

7 de marzo21:00hMagic-Wolves

8 de marzo20:30hKnicks-Lakers

13 de marzo1:00hSixers-Pistons

13 de marzo3:30hCeltics-Thunder

14 de marzo1:30hKnicks-Pacers

14 de marzo4:00hWolves-Warriors

14 de marzo21:00hBucks-Hawks

15 de marzo18:00hWolves-Thunder

28 de marzo21:00hSpurs-Bucks

29 de marzo21:30hClippers-Bucks

3 de abril0:30hLakers-Thunder

3 de abril3:00hCavs-Warriors

4 de abril20:00hSpurs-Nuggets

5 de abril21:30hGrizzlies-Bucks

10 de abril0:30hCeltics-Knicks

10 de abril3:00hLakers-Warriors

11 de abril0:30hCavs-Hawks

11 de abril3:00hThunder-Nuggets

