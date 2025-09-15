Todos los partidos de la NBA que se verán en Amazon Prime Video

Prime Video anunció la incorporación de 20 encuentros extra de la temporada regular de la NBA 2025-2026 a su oferta deportiva, que se retransmitirán en horario estelar para los espectadores de España. Estos encuentros de los domingos por la tarde se suman a los 86 ya anunciados de la fase regular, elevando a un total de 29 choques en franja preferente, disponibles para los miembros de Prime en España sin coste adicional.

El primer partido de esta emisión ampliada será el domingo 26 de octubre de 2025, cuando los San Antonio Spurs, encabezados por el francés Victor Wembanyama, se midan a los Brooklyn Nets a las 19:00 horas. Será una oportunidad para que los aficionados europeos disfruten en franja estelar de la estrella francesa, consolidada como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la liga en su tercera temporada en la NBA. Las figuras europeas tendrán un papel destacado en esta serie de retransmisiones, con apariciones de Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs, Nikola Jokic y los Denver Nuggets, o Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks, entre otros.

El calendario incluye duelos emocionantes a lo largo de la fase regular, como el del 2 de noviembre, en el que los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, reciben a los New Orleans Pelicans, o el del 1 de febrero, en el que los Milwaukee Bucks viajarán a Boston para medirse a los Celtics.

Los clientes de Prime en España también podrán disfrutar de una doble jornada especial el 1 de marzo de 2026, con la visita de los San Antonio Spurs al Madison Square Garden para medirse a los New York Knicks, seguida del enfrentamiento entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Gracias a esta ampliación, los aficionados españoles tendrán al menos un partido de la NBA en franja estelar casi cada semana de la temporada regular.

Los clientes de Prime también recibirán cobertura exclusiva de los partidos que la NBA disputará en Berlín y Londres en enero de 2026, con los Memphis Grizzlies de Santi Aldama frente a los Orlando Magic, un espectáculo que hará las delicias de los seguidores alemanes con Moritz y Franz Wagner como protagonistas locales.

El NBA League Pass estará disponible como suscripción adicional a través de Prime Video, lo que permitirá a los aficionados acceder a todos los partidos de la NBA de la temporada, en directo y bajo demanda. Esto complementa la cobertura exclusiva de los partidos de Prime Video, lo que garantiza que los aficionados puedan ver cualquier partido de la temporada 2025-2026.