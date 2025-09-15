Baloncesto
Todos los partidos de la NBA que se verán en Amazon Prime Video
La plataforma anunció que ofrecerá 20 partidos más respecto a los anunciados, de manera que darán un total de 106 encuentros
Prime Video anunció la incorporación de 20 encuentros extra de la temporada regular de la NBA 2025-2026 a su oferta deportiva, que se retransmitirán en horario estelar para los espectadores de España. Estos encuentros de los domingos por la tarde se suman a los 86 ya anunciados de la fase regular, elevando a un total de 29 choques en franja preferente, disponibles para los miembros de Prime en España sin coste adicional.
El primer partido de esta emisión ampliada será el domingo 26 de octubre de 2025, cuando los San Antonio Spurs, encabezados por el francés Victor Wembanyama, se midan a los Brooklyn Nets a las 19:00 horas. Será una oportunidad para que los aficionados europeos disfruten en franja estelar de la estrella francesa, consolidada como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la liga en su tercera temporada en la NBA. Las figuras europeas tendrán un papel destacado en esta serie de retransmisiones, con apariciones de Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs, Nikola Jokic y los Denver Nuggets, o Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks, entre otros.
El calendario incluye duelos emocionantes a lo largo de la fase regular, como el del 2 de noviembre, en el que los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, reciben a los New Orleans Pelicans, o el del 1 de febrero, en el que los Milwaukee Bucks viajarán a Boston para medirse a los Celtics.
Los clientes de Prime en España también podrán disfrutar de una doble jornada especial el 1 de marzo de 2026, con la visita de los San Antonio Spurs al Madison Square Garden para medirse a los New York Knicks, seguida del enfrentamiento entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Gracias a esta ampliación, los aficionados españoles tendrán al menos un partido de la NBA en franja estelar casi cada semana de la temporada regular.
Los clientes de Prime también recibirán cobertura exclusiva de los partidos que la NBA disputará en Berlín y Londres en enero de 2026, con los Memphis Grizzlies de Santi Aldama frente a los Orlando Magic, un espectáculo que hará las delicias de los seguidores alemanes con Moritz y Franz Wagner como protagonistas locales.
El NBA League Pass estará disponible como suscripción adicional a través de Prime Video, lo que permitirá a los aficionados acceder a todos los partidos de la NBA de la temporada, en directo y bajo demanda. Esto complementa la cobertura exclusiva de los partidos de Prime Video, lo que garantiza que los aficionados puedan ver cualquier partido de la temporada 2025-2026.
Todos los partidos de la NBA que se verán en Prime Video
25 de octubre1:30hCeltics-Knicks
25 de octubre4:00hWolves-Lakers
26 de octubre19:00hNets-Spurs
1 de noviembre0:00hCeltics-Sixers
1 de noviembre2:30hLakers-Grizzlies
2 de noviembre21:30hPelicans-Thunder
8 de noviembre1:30hRockets-Spurs
8 de noviembre4:00hWarriors-Nuggets
9 de noviembre21:30hRockets-Bucks
15 de noviembre1:00hHeat-Knicks
15 de noviembre3:30hWarriors-Spurs
16 de noviembre22:00hKings-Spurs
22 de noviembre1:00hPacers-Cavs
22 de noviembre3:30hNuggets-Rockets
23 de noviembre19:00hHeat-Sixers
29 de noviembre1:30hBucks-Knicks
29 de noviembre4:00hMavs-Lakers
30 de noviembre21:00hRockets-Jazz
6 de diciembre1:00hLakers-Celtics
6 de diciembre3:30hMavs-Thunder
7 de diciembre21:30hCeltics-Raptors
20 de diciembre1:00hSixers-Knicks
20 de diciembre3:30hThunder-Wolves
21 de diciembre21:30hBulls-Hawks
27 de diciembre1:30hCeltics-Pacers
27 de diciembre4:00hClippers-Blazers
28 de diciembre21:30hWarriors-Raptors
3 de enero1:30hHawks-Knicks
3 de enero4:00hThunder-Warriors
4 de enero21:00hPacers-Magic
10 de enero19:00hWolves-Cavs
15 de enero20:00hGrizzlies-Magic
16 de enero1:30hThunder-Rockets
16 de enero4:00hKnicks-Warriors
19 de enero18:00hMagic-Grizzlies
23 de enero1:30hWarriors-Mavs
23 de enero4:00hLakers-Clippers
24 de enero3:30hPacers-Thunder
25 de enero21:30hNuggets-Grizzlies
30 de enero1:00hBucks-Wizards
30 de enero3:30hThunder-Wolves
31 de enero21:00hSpurs-Hornets
1 de febrero21:30hBucks-Celtics
6 de febrero1:30hBulls-Raptors
6 de febrero4:00hSixers-Lakers
7 de febrero1:30hKnicks-Pistons
7 de febrero4:00hClippers-Kings
8 de febrero0:00hMavs-Spurs
8 de febrero18:30hKnicks-Celtics
13 de febrero1:30hBucks-Thunder
13 de febrero4:00hMavs-Lakers
20 de febrero1:30hPistons-Knicks
20 de febrero4:00hCeltics-Warriors
22 de febrero21:30hNuggets-Warriors
27 de febrero1:30hRockets-Magic
27 de febrero4:00hWolves-Clippers
28 de febrero21:00hRockets-Heat
1 de marzo19:00hSpurs-Knicks
1 de marzo21:30hWolves-Nuggets
6 de marzo1:30hWarriors-Rockets
6 de marzo4:00hLakers-Nuggets
7 de marzo21:00hMagic-Wolves
8 de marzo20:30hKnicks-Lakers
13 de marzo1:00hSixers-Pistons
13 de marzo3:30hCeltics-Thunder
14 de marzo1:30hKnicks-Pacers
14 de marzo4:00hWolves-Warriors
14 de marzo21:00hBucks-Hawks
15 de marzo18:00hWolves-Thunder
28 de marzo21:00hSpurs-Bucks
29 de marzo21:30hClippers-Bucks
3 de abril0:30hLakers-Thunder
3 de abril3:00hCavs-Warriors
4 de abril20:00hSpurs-Nuggets
5 de abril21:30hGrizzlies-Bucks
10 de abril0:30hCeltics-Knicks
10 de abril3:00hLakers-Warriors
11 de abril0:30hCavs-Hawks
11 de abril3:00hThunder-Nuggets
