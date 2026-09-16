Más partidos, más jugadores: la nueva realidad de los equipos Euroliga

La Euroliga ha cambiado muchísimo en los últimos años. El paso del formato de fase de grupos a fase de liguilla ha provocado que los equipos tengan que jugar muchos más partidos. Es por ello que los clubes se han visto obligados a ampliar sus plantillas y aumentar los presupuestos para estar en disposición de disputar tres o hasta cuatro partidos por semana.

Con hacer una comparativa del número de partidos que debían jugar Barça, Real Madrid o Baskonia hace 10 años respecto la temporadas pasada, uno ya se da cuenta de la nueva realidad para estos equipos en la máxima competición europea y responde a muchas preguntas que se planteaba.

Más de 20 partidos

El Valencia Basket fue el conjunto que más encuentros disputó la temporada pasada entre todas las competiciones: 89. Le siguieron Real Madrid (86), Barça (84) y Kosner Baskonia (78). La principal diferencia se encuentra en el número de partidos mínimos u obligatorios que deben jugar los equipos Euroliga. En la Euroliga 2015-16, todos jugaban, al menos, 10 partidos. Si no superaban la primera fase, se iban a la Eurocup; en caso contario, accedían al Top 16, en el que disputaban cuatro partidos más.

Olympiacos ganó la Euroliga de la temporada 25/26 / Twitter: @Olympiacos_BC

A continuación, el play-off era una serie a 5 partidos que daba acceso a la F4 en el que los cuatro afortunados se aseguraban afrontar dos choques: semifinales y final o tercer puesto. Por lo tanto, podían llegarse a competir hasta 21 compromisos.

En la competición actual, en cambio, todo equipo se asegura jugar 38 partidos en la fase de liga tras la ampliación a 20 clubes. Ya son 17 encuentros más que un conjunto que una década atrás alcanzaba la Final a 4. Si se profundiza un poco más, podemos identificar que un equipo como el Madrid, finalista en la última edición, afrontó 44 duelos. 23 más que 10 años antes, y eso que se ha suprimido el partido por el tercer puesto.

Una veintena de jugadores

Este aumento de partidos en la Euroliga, que deben sumarse a otras competiciones como la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa en España pero que es similar en el resto de países, ha tenido una clara repercusión en la confección de las plantillas.

En la temporada 2015/16, Barça y Real Madrid -todavía con Xavi Pascual y Pablo Laso como entrenadores, respectivamente- contaban con 13-14 jugadores en nómina, que por aquel entonces era mucho. Esta temporada, ambos clubes arrancan con 15 y 16 hombres, respectivamente. Y no son las plantillas más amplias de la Euroliga.

El Dubai Basketball de Xavi Pascual / Dubai Basketball

En el caso de Pascual, en su nueva etapa en el Dubai, dispone de 17 jugadores, entre los que se encuentra Tornike Shengelia; mientras que Laso, en el Anadolu Efes turco, cuenta con 18 pupilos, como Mike James o el español Santi Yusta.

No obstante, el casos más llamativo es el del Hapoel Tel Aviv BC de Tomas Satoransky. El griego Dimitris Itoudis tiene hasta 21 jugadores en plantilla, doce de ellos exteriores. Ni los últimos campeones de la competición -Fenerbahçe, Olympiacos y Panathinaikos- tienen tantos jugadores, que estan entre 15 y 17 fichas.

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El Hapoel Tel Aviv BC 26-27 / Hapoel Tel Aviv BC

La Euroliga está evolucionando hacia una competición más amplia y en la que cada vez se disputan más partidos, por lo que los equipos no tienen otra que adaptarse. Pero atención, porque esto tiene un límite y habrá que ponerle freno.