Partido ‘grande’ para Ricky con la visita del poderoso Valencia Basket

El Joventut tiene todo un reto de máxima dificultad este domingo que requerirá la mejor versión de jugadores como Ricky Rubio o Ante Tomic, los jugadores más desequilibrantes del conjunto verdinegro junto a Cameron Hunt.

La Penya recibe al Valencia Basket (12:30h) con el objetivo de cortar la racha de tres derrotas seguidas en la ACB. Un rival, los valencianos, que también será el rival en cuartos de la Copa del Rey en un par de semanas.

Los de Dani Miret en casa son uno de los mejores equipos de la liga, y esperan que el Olímpic sea decisivo para reencontrarse con un triunfo que hace tres jornadas que no llega en la ACB, y que ha hecho que la Penya baje hasta la octava posición (10-8).

Un partido especial

Momento para el Joventut de tratar de revertir la situación aunque el rival no sea precisamente el más cómodo que podían tener. "Somos conscientes de la dinámica que tenemos en la Liga ACB y tenemos muchas ganas de revertirla y contra un rival de los de la parte alta”, decía Guillem Vives. “Es un partido especial para nosotros, y animo a la gente a venir porque los necesitamos. Tenemos que salir al máximo desde el principio para demostrar que queremos cambiar la dinámica".

Vives pide el apoyo de la afición para superar al Valencia Basket / Alberto Estevez / EFE

En la primera vuelta, el Valencia Basket se llevó el triunfo por 102 a 90. La Penya hizo una gran primera parte, pero acabó cediendo. Los valencianos llegan al partido segundos en la clasificación (14-4) y siendo el mejor ataque (94.9 puntos), el más valorado (112'7), el que más rebotes coge (40), más asistencias reparte (20'5) y que más triples anota (12) de la competición.

Unas cifras que ponen sobre la mesa el gran nivel del rival, y los muchos aspectos positivos que tendrá que hacer el equipo para ganar. "Hay muchos factores que estamos trabajando. Hay momentos en los que nos interesa ralentizar el ritmo, y en otros correr un poco más”, explica el base catalán.

Allen duda y Hanga, baja

“Hay momentos de más pauta, de más faltas. Sabemos la dificultad que comporta jugar contra el Valencia Basket porque sus números asustan, pero creo que tenemos la confianza para entender cómo hacer un buen partido contra ellos y competir. Sobre todo en casa, tenemos que ser fuertes y que la liga sepa que en el Olímpic es muy difícil ganar”, decía Vives

Dani Miret sigue con la duda de Miguel Allen, que podría estar disponible para el encuentro. El que sí parece totalmente descartado es Adam Hanga, que sufre un esguince en el tobillo derecho.