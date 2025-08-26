Partidazo de Jean Montero y Joel Soriano, invictos en la AmeriCup

La fase de grupos de la Americup ha terminado con la República Dominicana invicta después de sumar ante la anfitriona Nicaragua su tercera victoria consecutiva en el campeonato, aunque tuvieron que sufrir en ausencia de los sancionados para acabar imponiéndose por 74-70.

Con este triunfo, la República Dominicana aseguró el liderato del Grupo C, relegando a Argentina a la segunda posición tras sufrir también para ganar su último partido por la mínima ante Colombia (84-83).

Tras pederse el primer partido por lesión y empezar a tener protagonismo en el tenso duelo ante Argentina, el taronja Jean Montero volvió a ser de los más destacados de su selección ante Nicaragua, llegando hasta los 19 de valoración al sumar 11 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, en los casi 30 minutos que estuvo en pista.

Joel Soriano, clave en la pintura

No menos brillante fue la aportación de otro jugador del Valencia Basket como Joel Soriano, ahora cedido en el Zaragoza, ya que rozó también los 20 de valoración tras sumar 16 puntos, 7 rebotes y 5 tapones, con más de 32 minutos de juego. En el anterior partido destacó también con con 8 puntos, 5 rebotes y 16 de valoración ante Argentina.

Argentina gana sufriendo

Por otra parte, una canasta de Nicolás Brussino a falta de dos segundos le dio a Argentina un dramático triunfo por 84-83 sobre Colombia en partido del grupo C.

La victoria albiceleste, pese a la ausencia por sanción de Francisco Caffaro, se construyó sobre la brillante actuación de Juan Fernández, autor de un doble-doble con 36 puntos y 16 rebotes.