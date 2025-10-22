El partidazo de Hezonja no evita el 'cero' absoluto' del Real Madrid a domicilio

El Real Madrid de Sergio Scariolo se está convirtiendo en un equipo peligrosamente previsible, ya que gana todo lo que juega en un Movistar Arena que está perdiendo espectadores y salda con derrota todas sus visitas, incluida la de este miércoles al Maccabi Tel Aviv por 92-91 en la sede neutral de la Sala Pionir de Belgrado.

Maccabi Tel Aviv - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 22/10/2025 EUROLIGA MAC 92 91 RMA Alineaciones MACCABI TEL AVIV, 92 (17+40+19+16): Tamir Blatt (12), Lonnie Walker IV (27), Oshae Brissett (18), Jaylen Hoard (2), Roman Sorkin (21) -cinco inicial-, Jimmy Clark III (2), Jeff Dowtin Jr., Márcio Santos (1), T.J. Leaf (9) y Will Rayman. REAL MADRID, 91 (27+21+26+17): Alberto Abalde, Theo Maledon (11), Mario Hezonja (24), Trey Lyles (16), Walter Tavares (6) -cinco inicial-, David Krämer (3), Facundo Campazzo (14), Chuma Okeke (3), Gabriel Deck (2), Usman Garuba (12) e Izan Almansa.

El cuadro blanco perdió en la Liga Endesa en la pista del Baskonia (105-100) y sumó su tercer KO europeo tras caer en las visitas a la Virtus Bolonia (74-68) y el Estrella Roja (90-75). Por cierto, que dos de estas derrotas se han producido en la capital serbia, donde precisamente el Barça ha ganado sus últimos 11 partidos en la fase regular.

A la hora de buscar explicaciones, habría que citar las desconexiones defensivas que llevaron a los madridistas a encajar unos sonrojantes 40 puntos en el segundo cuarto. El equipo de Oded Katash (un gran exbase al que retiró una grave lesión de rodilla con apenas un cuarto de siglo de vida) pasó de perder por 18-30 a irse al descanso 57-48.

Tavares, menos dominador que de costumbre / REAL MADRID

Otro motivo podría ser el flojo partido de la 'segunda unidad' y otro ejemplo de que Alberto Abalde es demasiado inocuo (cero puntos y cuatro asistencias en 21 minutos). Mario Hezonja estuvo magistral con 24 puntos, nueve rebotes (+20) y lo secundaron Trey Lyles con un doble-doble (16 puntos, 10 y +29) y un Campazzo clave (14 puntos).

Por parte local brillaron con luz propia el 'combo' estadounidense Lonnie Walker IV (27 puntos con 5/10 en triples y +25) y uno de los mejores interiores de la Euroliga, el israelí nacido en la capital bielorrusa Roman Sorkin con 21 puntos, seis rebotes y +30. El tercero en discordia fue el canadiense Oshae Brissett con 18 puntos y +21.

El equipo blanco estuvo solvente en el primer cuarto con excelentes minutos de Usman Garuba, quien lideró al equipo en anotación y en el rebote (17-27, m.10). Los blancos habían frenado muy bien al explosivo Lonnie Walker IV, quien despertó en el segundo cuarto y alimentó los rumores que lo han vestido más de una vez de blanco.

Scariolo, derrota en su partido 200 en el banquillo blanco / REAL MADRID

El estadounidense anotó 11 puntos casi seguidos y contó con la ayuda de un Sorkin que es el prototipo de la efectividad. Dos triples de Oshae Brisset y otros dos de Walker cerraron un segundo cuarto lamentable en defensa para los de Scariolo (40-21) que permitió a los locales ('prestados') irse con ventaja al intermedio (47-48).

El Madrid estaba 'tocado' y reaccionó desde el triple, una de sus asignaturas pendientes, el tiro lejano (11/27, un 41%). Un Campazzo al rescate como prácticamente siempre, la aportación del francés Theo Maledon y un Garuba crecido con Sorkin descansando devolvieron la emoción al final del tercer cuarto (76-74).

Un parcial de 8-1 complicó las cosas al Madrid (85-77 a 4:10 del final). El cuadro madrileño empató liderado por el 'Facu' (89-89 a falta de 65 segundos) y se adelantó con dos tiros libres del argentino (89-91). Ahí sentenció un triple desde ocho metros de Tamir Blatt y el fallo de Hezonja a un segundo del final. El Barça ganó allí por 71-92.