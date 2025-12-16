El partidazo de Campazzo no evita que el Madrid se estrelle en Milán

La extraordinaria actuación de Facundo Campazzo con 25 puntos y +28 de valoración no impidió que el Real Madrid viese rota su racha de ocho victorias seguidas en todas las competiciones al caer por 89-82 en su visita a un EA7 Armani Milán que estuvo más sólido como conjunto.

Olimpia Milano - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 16/12/2025 EUROLIGA MIL 89 82 RMA Alineaciones OLIMPIA MILANO, 89 (23+27+16+23): Quinn Ellis (10), Armoni Brooks (13), Shavon Shields (10), Devin Booker (2), Zach Leday (14) -cinco inicial-, Josh Nebo (7), Marko Guduric (22), Giampaolo Ricci (3) y Lorenzo Brown (8). REAL MADRID, 82 (21+18+24+22): Facundo Campazzo (25), Alberto Abalde (7), Gabriel Deck (3), Trey Lyles (14), Walter Tavares (2) -cinco inicial-, Theo Maledon (8), Sergio Llull, Mario Hezonja (11), Chuma Okeke (7), Gabriele Procida, Andrés Feliz (3) y Alex Len (2).

Los de Ettore Messsina también llegaban en muy buena línea, con seis victorias en las últimas ocho jornadas que ya son siete de nueve. En el arranque nadie brilló tanto como el canadiense Trey Lyles, quien anotó los nueve primeros puntos blancos (7-9, min. 13:06). Un gran fichaje, las cosas como son.

El norteamericano se marchó a descansar y los locales reaccionaron con triples de Quinn Ellis, Armoni Brooks y Zach Leday. Esa tormenta exterior resonó con fuerza en un cuadro blanco que recibiría sendos triples de Marko Guduric y de Giampaolo Ricci en un primer cuarto que acabó con ventaja italiana (23-21).

Esa dinámica se acentuó en los segundos 10 minutos con un 10/17 en triples al descanso que catapultó a un Olimpia Milano en el que tan solo no anotaron de tres los pívots Devin Booker y Josh Nebo. El caso es los blancos se fueron al descanso con un doloroso 50-39 cuando llegaron a ir ganando por 9-17.

Scariolo no dio con la tecla en Milán / EFE

A la vuelta de los vestuarios, las canastas de Alberto Abalde y un Gaby Deck que sigue a un nivel muy gris acercaron al Madrid del 57-41 al 57-47 (min. 24:00). Acabaron despertando finalemente los de Sergio Scariolo con un triple lejanísimo de Mario Hezonja tras varias canastas de Campazzo para situar el 59-51 a 2:22 del final del tercer cuarto.

Primero Armoni Brooks y después Guduric frenaron la recuperación de un conjunto madridista que encaró con opciones el último cuarto (66-60). Ahí dos canastas seguidas de un Okeke con la nacionalidad recién conseguida (69-64, min. 31:34) dieron paso a la fase decisiva del choque.

Los lombardos tomaron 10 puntos de renta (74-64 a 7:05 del final) y otra vez Campazzo se echó el equipo a sus espaldas para pasar de un 84-71 a falta de 3:26 a un inquietante 87-82 134 segundos después. A 27 segundos del final, Abalde falló un triple que fue letal para el Madrid. Al final, 89-82 y fin de la racha.

El cuadro blanco es noveno en la tabla de la Euroliga con un balance de nueve victorias y siete derrotas, aunque sería décimo si Olympiacos hubiese podido jugar (y ganar) el partido suspendido contra el Fenerbahçe. Lo próximo será recibir este viernes a un Paris Basketball que ha caído este martes con claridad contra el Barça (69-85).