Parker se estrenará en la Champions con la plaza de cuartos en juego

Este martes se disputa la quinta jornada de la Basketball Champions League y el ASISA Joventut tiene el Top 8 muy cerca. Los verdinegros, con el estreno de Jabari Parker tras debutar en ACB ante el Covirán Granada, saben que si ganan su partido ante su afición estarán en los cuartos de final de la competición.

Su rival de este martes (20:30h, Olímpic), el Fitness First Würzburg Basket, llevó al límite a la Penya en el partido de ida, pero una canasta sobre la bocina de Hunt dio el triunfo a los badaloneses (83-85) que hoy esperan repetir en Badalona.

El ASISA Joventut es líder de su grupo con tres victorias y una derrota, y quiere un nuevo triunfo para entrar en el Top 8 e intentar acabar el Top16 como primeros. Una situación muy buena para los intereses del Club, y que como reconoce Aleix Duran, asistente de Dani Miret

Partido trascendente

"Es un partido muy trascendente, sabiendo que si ganamos nos clasificamos de forma matemática. Y qué mejor manera de hacerlo que en casa. Esperamos hacerlo acompañados de mucha gente, porque es un partido que puede marcar la temporada”, dijo Duran.

La Penya sufrió para ganar en la pista del Würszburg y esperan repetir este martes en el Olímpic / JOV

Los alemanes, colistas con 1-3, necesitan ganar para seguir vivos en la competición. "El Würzburg es un equipo muy competitivo. Allí íbamos ganando de bastante porque empezamos muy bien, pero fueron endureciendo el partido.

“Tienen estadounidenses con talento pero que también defienden fuerte. Vienen de jugar dos partidos este fin de semana. No podemos esperar que les afecte, pero sí que es cierto que tienen jugadores que están mucho tiempo en pista, y con un viaje de por medio, podría ser un factor a tener en cuenta. Lo que sí debemos intentar es que el nivel del partido sea físico, y si ellos tienen un momento de fatiga, que sea una ventaja”.

Vives sigue de baja

Dani Miret no podrá contar con Guillem Vives, quien sigue recuperándose del esguince que sufre en el tobillo izquierdo aunque si espera tener a punto a un Jabari Parker que ya mostró su calidad ante el Covirán Granada, aunque necesita un poco más de tiempo para estar plenamente en forma para el momento determinante de la temporada.