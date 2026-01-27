En directo
Euroliga
Paris Basketball - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 25ª jornada entre Paris Basketball y Real Madrid
Xavi Turu
Paris Basketball y Real Madrid se enfrentan en el Adidas Arena de la capital francesa en la 25ª jornada de la Euroliga.
Paris Basketball – Real Madrid
Todo listo en el Adidas Arena, con un gran ambiente en el pabellón parisino. ¡En muy poco empieza el partido!
¡Quinteto Real Madrid!
Los de Scariolo: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares.
¡Quinteto de Paris Basketball!
Francesco Tabellini sale de inicio con: Robinson, Rhoden, Ovattara, Cavalière y Dokossi.
Paris Basketball – Real Madrid
¡¡Diez minutos para que empiece el partido!!
Un Madrid fuera de casa en Euroliga
La escuadra de Sergio Scariolo entra de lleno en un tramo importante en esta Euroliga: sumando 4 salidas seguidas en apenas 17 días. Los blancos visitarán las pistas de Paris Basketball, Panathinaikos, Dubai Basketball y Partizán. La intención del técnico italiano es que los suyos sumen una nueva victoria y, de esta manera, alargar la buena racha de seis triunfos consecutivos y estar un poco más cerca de ese ansiado liderato.
Paris Basketball – Real Madrid
El conjunto de la capital francesa con ganas de sumar un triunfo ante su gente.
Paris Basketball – Real Madrid
Sergio Scariolo ha destacado antes de medirse al conjunto parisino que "tenemos que estar concentrados y ser inteligentes para sacar el partido adelante. Ellos tienen buenos jugadores y si no estamos certeros en defensa podemos encajar algún que otro parcial alto, hecho que les daría una cierta ventaja y podrían escaparse en el encuentro: debemos evitar esas situaciones a toda costa sobre el parqué. Ellos juegan con mucha intensidad y a un ritmo muy alto".
Paris Basketball – Real Madrid
La llegada de los blancos al Adidas Arena.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con el partido entre el Paris Basketball y el Real Madrid correspondiente a la 25ª jornada de la Euroliga. El choque empieza a las 21:00 horas y se juega en el Adidas Arena. Los de Scariolo buscarán sumar un nuevo triunfo en la competición continental que, de ser así, les llevaría directos a dormir como líderes. ¡Arrancamos!
