La paradoja del Draft de la NBA: Baba Miller podría tener más minutos que Aday Mara

Uno de los tres españoles que iniciará su andadura en la NBA es Baba Miller. Para muchos es el más desconocido de un grupo formado por Aday Mara, Sergio de Larrea y él mismo, que fue elegido en segunda ronda del Draft. A pesar de ser el jugador que más tarde conoció su nuevo equipo, existe la posibilidad de que sea el que mayor protagonismo adquiera desde un inicio.

Miller está exhibiendo todas sus cualidades en la Summer League. Los Ángeles Clippers están con la mirada puesta en el rendimiento de sus promesas y el español está destacando en prácticamente todos los partidos. Ha sido titular en todos menos uno, e incluso igualó su mejor registro anotador con 15 puntos en la victoria de su equipo contra Minnesota Timberwolves.

Baba fue elegido en la posición número 36 del Draft, en segunda ronda, y firmó un contrato de cuatro temporadas en Los Ángeles por 9.6 millones de dólares, la cifra más alta para un jugador elegido fuera de primera ronda. La franquicia californiana es consciente de las capacidades físicas y anotadores del jugador, un ala-pívot con gran mano desde el exterior y capacidad para penetrar.

Baba Miller, en el primer encuentro con los Clippers / NBA

De 2,11 metros de altura y formado en la cantera del Real Madrid, el balear está dispuesto a ser la sorpresa española en la NBA. Chus Mateo también le ha visto altas capacidades y es por eso que lo ha incluido en la lista de la selección española para los dos próximos partidos clasificatorios para el Mundial 2027. También están Aday Mara y Sergio de Larrea.

Los Clippers, equipo de Baba Miller, están en una fase de reconstrucción, a pesar de quedar octavos en la Conferencia Oeste. No fueron capaces de alcanzar los playoffs y es una situación que no quieren que vuelva a repetirse. Aun así, en esta espiral llena de incertidumbre, el español podría aprovechar la situación para entrar en la rotación del equipo, donde no hay titulares indiscutibles.

Aday Mara, con OKC / X

"Fue genial; saber que tendría la oportunidad de estar en un equipo de la NBA fue increíble, y especialmente en los Clippers, que son una gran organización. Vine aquí, hice entrenamientos de prueba y conocí a la directiva. Me siento muy feliz de haber llegado a un lugar donde comprenden lo que puedo aportar al equipo y en quién puedo llegar a convertirme; creen en mí. Así que estoy muy contento", aseguró el balear.

Más problemas para Aday Mara

Al menos en las posiciones de alero y ala-pívot, precisamente las que abarca Miller. Ni Brook Lopez, ni Isaiah Jackson ni Konan Niederhauser están en el mejor momento de sus carreras, por lo que si el español es capaz de mantener el ritmo cuando arranque la temporada regular, quién sabe si puede entrar en la rotación del equipo e ir sumando minutos en pista.

No lo tendrá tan fácil Aday Mara. El pívot zaragozano es un perfil muy similar al de Hartenstein, que ha renovado con los Thunder y es el '5' indiscutible de la franquicia. La competencia aumenta todavía más si se tienen en cuenta a Chet Holmgren, Jaylen Williams y Thomas Sorber. Será complicado tener minutos en uno de los equipos favoritos para hacerse con el anillo de la NBA.