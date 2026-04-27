La paradoja de los Chicago Bulls tras tocar el cielo con Michael Jordan y bajar al infierno deportivo

De los 6 anillos de Michael Jordan a la crisis deportiva. Es la dura realidad de los Chicago Bulls. Sin 'playoffs' en cuatro años y sin dirección deportiva ni entrenador, el equipo perdió cualquier ilusión de proyecto. Con una paradoja. El negocio sigue facturando: su valor aumentó un 20 % en 2025 y los ingresos superaron los 400 millones de dólares.

Los Bulls terminaron la temporada de la NBA con un balance de 31 victorias y 51 derrotas. Fuera de la contienda por los 'playoffs'. En los anteriores tres años, vivieron cursos deslucidos que acabaron con eliminaciones en el 'play-in' y sin tener ninguna ambición real de competir. Sin embargo, el United Center fue el pabellón con más asistencia este año en la NBA, con más de 829.000 espectadores en total.

El último fracaso provocó, en el espacio de pocas semanas, las salidas del vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, el director general, Marc Eversley, y, el último martes, la del entrenador Billy Donovan. Se cerró así una etapa de seis años que había comenzado con ilusión. La apuesta inicial, un trío formado por DeMar DeRozan, Zach LaVine y Nikola Vucevic, no llegó a funcionar y los Bulls no fueron capaces de relanzarse. Se quedaron en la peor situación posible en la NBA, el limbo. Sin opciones de competir por el anillo y sin apostar por una refundación.

Billy Donovan y Josh Giddey, en un partido de los Bulls / Erin Hooley / AP

El bajón deportivo

Las decisiones deportivas pasaron factura a los Bulls. En 2022, entregaron a LaVine un contrato de cinco años y 215 millones de dólares y, tres años después, le dejaron salir por la puerta de atrás con destino Sacramento Kings. Patrick Williams, cuarta elección absoluta en el draft de 2020, firmó un contrato de cinco años y 90 millones, pero apenas tuvo impacto en el parqué.

Alex Caruso ganó la NBA con los Oklahoma City Thunder tras salir de Chicago a cambio de Josh Giddey. Jóvenes talentos como Coby White y Ayo Dosunmu dejaron el equipo en la última campaña sin que los Bulls supieran maximizar esas operaciones. Una pálida dinámica que los Bulls intentarán interrumpir este verano, con un cambio radical a todos los niveles.

Porque hasta ahora el equipo ha vivido más de la nostalgia de Michael Jordan que de su nivel competitivo. Los estandartes de los seis anillos ganados por MJ y su número 23 colgados del techo del United Center recuerdan a los jugadores actuales el peso de la historia. Hasta ahora, una presión imposible de aguantar.

Los Chicago Bulls siguen recordando con nostalgia la época dorada liderada por Michael Jordan / EFE

Y un negocio que no deja de crecer

Curiosamente, en este contexto, los datos económicos reflejan una tendencia opuesta a nivel de negocio. El United Center, el pabellón más grande de la NBA, sigue llenándose pese a que el promedio de precio de los partidos sea de 115 dólares, según datos de Forbes. Los Bulls son la sexta franquicia más valiosa de la NBA con un valor de 6.000 millones de dólares, según las últimas estimaciones de Forbes para 2025. Esta cifra aumentó un 20 % respecto a 2024.

Los ingresos en 2025 alcanzaron los 434 millones de dólares, los patrocinadores responden y no hay estadio de la NBA que haya recibido a más aficionados que el United Center en esta campaña, con una media de más de 20.000 espectadores por encuentro. La potencia global de la marca Bulls, el mercado de Chicago y el legado de Jordan sostienen, de momento, a la franquicia, pero no esconde la obligación de un rápido cambio de rumbo.