Paolo Galbiati, ¿y ahora qué?

Antes de que se hiciera oficial la llegada de Aleksander Sekulic, el entrenador mejor posicionado para ocupar el banquillo del Barça de basket era Paolo Galbiati. De hecho, se trataba del objetivo número uno del club, pero Baskonia no lo puso nada fácil en las negociaciones y se llegó a hablar de un millón de cláusula de rescisión para que el italiano abandonara Vitoria.

En el mes de mayo, cuando se estaba acabando la temporada tanto en ACB, se conoció que Baskonia no quería a Paolo Galbiati para el próximo curso. Una decisión que se toma simultáneamente a la de Xavi Pascual, anunciando su marcha del Barça de basket después de los playoffs nacionales. Fue entonces cuando en la sección blaugrana creyeron que el italiano era una buena oportunidad.

Sin embargo, Baskonia cambió de opinión a las semanas. Conocían el interés por el Barça de basket e incluso habían tanteado la posibilidad de que Velimir Perasović fuera el técnico de la siguiente temporada en Vitoria. Algo cambió que hizo que la institución decidiera eliminar la opción de cortar el contrato de su entrenador, pagando alrededor de 25.000 euros por ello.

Paolo Galbiati, tras ganar la pasada Copa del Rey con el Baskonia / EFE

Una muestra que no iba en sintonía con lo que se había hablado en las últimas semanas. De repente, Baskonia quería sí o sí a Galbiati cuando había estado en el alambre. No solo en verano, sino pocas semanas después de llegar a España, encadenando una muy mala racha de derrotas. Aun así, el italiano ha 'sobrevivido' a estas situaciones y sigue donde estaba.

"Soy un superviviente, en noviembre pudieron echarme. Gracias a los jugadores que creyeron en mi trabajo. Creo que el trabajo paga. El staff ha trabajado mucho siguiéndome. Esta Copa nos va a unir por toda la vida. Al final jugamos para los recuerdos", reconocía el propio Galbiati tras ganar la Copa del Rey el pasado mes de febrero. Todo un hito en la historia de Baskonia.

Velimir Perasovic sonaba como sustituto de Galbiati / EFE

Y es que Baskonia llevaba 17 años sin conquistar este trofeo, que lograron exhibiendo un gran baloncesto. La figura de Galbiati se ha ganado el cariño de su afición y de toda la plantilla, siendo un tipo cercano y muy carismático. Además, a nivel táctico, se ha podido apreciar una evolución en el juego y la posibilidad de consolidar todas las ideas durante la próxima temporada.

Duras salidas en Baskonia

Y todo hace indicar que así será. Galbiati seguirá llevando el timón de Baskonia para intentar lograr mejores resultados en Euroliga y en ACB, aunque la tarea no será fácil, después de las marchas de grandes jugadores como Trent Forrest, Timothée Luwawu-Cabarrot y Mamadi Diakité. DJ Stewart, Chris Duarte y AJ Lawson son las tres incorporaciones hasta el momento.

Hace tres días también se anunció que Paolo Galbiati es nuevo miembro de la Junta de Entrenadores de la Euroliga. La Junta, presidida por Xavi Pascual, entrenador de Dubai Basketball, y que cuenta con Sergio Scariolo como vicepresidente, ha acogido con los brazos abiertos a Galbiati, que seguirá liderando a Baskonia a pesar de haber estado cerca del Barça de basket.