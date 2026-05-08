Panathinaikos - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del cuarto partido del play-off de la Euroliga, en vivo

¡Empezamos!

¡Muy buenas tardes! Arrancamos con el directo y la narración del cuarto partido del Playoff de la Euroliga entre Panathinaikos y Valencia Basket. El conjunto taronja busca forzar el quinto partido la semana que viene, mientras que el ateniense vuelve a tener un nuevo match-ball para cerrar el pase a 'su' Final Four