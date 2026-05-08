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Panathinaikos - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del cuarto partido del play-off de la Euroliga, en vivo
Panathinaikos y Valencia Basket se enfrentan en el OAKA en el cuarto partido del play-off de la Euroliga
Panathinaikos y Valencia Basket se enfrentan en el OAKA en el cuarto partido del play-off de la Euroliga.
¡Comienza el partido!
Balón al aire, arrranca el partido en el OAKA. Por cierto, Ergin Ataman no se ha levantado a darle la mano a Pedro Martínez en el protocolario intercambio de banderines. Menudo impresentable el turco...
¡Quintetos confirmados!
Valencia Basket: Montero-Badio-Taylor-Costello-Sako
Panathinaikos: Nunn-Grant-Osman-Hayes-Davis, Lessort
¡Empezamos!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos con el directo y la narración del cuarto partido del Playoff de la Euroliga entre Panathinaikos y Valencia Basket. El conjunto taronja busca forzar el quinto partido la semana que viene, mientras que el ateniense vuelve a tener un nuevo match-ball para cerrar el pase a 'su' Final Four
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