Panathinaikos - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Euroliga, en vivo

Las palabras de Pedro Martínez

Pedro Martínez criticó en rueda de prensa la actitud del dueño de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, durante el segundo partido de la serie. "Su presidente es un impresentable". Y es que el propietario griego se dirigió a la mesa de árbitros en un momento del partido para influir en la decisión de los jueces.