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Panathinaikos - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Euroliga, en vivo
Panathinaikos y Valencia Basket se enfrentan en el OAKA en el tercer partido del play-off de la Euroliga
Panathinaikos y Valencia Basket se enfrentan en el OAKA en el tercer partido del play-off de la Euroliga.
Giannakopoulos, sancionado
El propietario griego no podrá estar presente en el OAKA, ya que la Euroliga lo ha sancionado tres partidos. Si ganan los de Ataman, se perdería la Final Four que se celebra en su ciudad. Algunos aficionados del pabellón llevan una máscara con su rostro, así que 'estará presente' de algún modo.
Las palabras de Pedro Martínez
Pedro Martínez criticó en rueda de prensa la actitud del dueño de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, durante el segundo partido de la serie. "Su presidente es un impresentable". Y es que el propietario griego se dirigió a la mesa de árbitros en un momento del partido para influir en la decisión de los jueces.
Partido muy caliente en Atenas
El último choque entre ambos dejó mucha polémica. Ambos equipos lanzaron comunicados recriminando las actitudes del oponente. "Nos vemos en Atenas", aseguró Ataman. Valencia Basket espera un recibimiento muy hostil en Atenas, por lo que se han instalado vallas de protección cerca de los banquillos.
¡Buenas tardes a todos y todas! Tercer partido de la eliminatoria de playoffs entre Panathinaikos y Valencia Basket. Los griegos tienen los deberes prácticamente hechos y tan solo necesitan una victoria en Atenas para volver a estar en la FInal Four. En cambio, los de Pedro Martínez sueñan con una hazaña casi imposible que pasa por ganar por partida doble en Grecia. ¡Empezamos!
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