Panathinaikos responde a Valencia Basket con otro comunicado: "La policía retuvo ilegalmente a Giannakopoulos"

El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos fue un espectáculo deportivo. Los dos equipos lo dieron todo para llevarse una victoria que acabó cayendo del lado griego, con una canasta de Hayes-Davis sobre la bocina. Sin embargo, el baloncesto ha pasado a segundo plano tras todos los incidentes que sucedieron desde que la bocina otorgase el triunfo a los visitantes.

El club 'taronja' lanzó un comunicado en el que condenó la actitud del presidente rival, Dimitris Giannakopoulos, que en una jugada del partido se acercó a la mesa de anotación para cambiar el veredicto de los árbitros. Además, desobedeció en repetidas ocasiones a los miembros de seguridad del pabellón y a la Policía Nacional, creando un ambiente de tensión después del partido.

"Su presidente es un impresentable. No puede ser que la Euroliga permita que este impresentable pueda presionar yendo a la mesa", reconoció Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, en rueda de prensa. Unas palabras que no gustaron a Giannakopoulos, que no dudó en responder: "Lo siento, pero usted es un mentiroso. Nunca me acerqué al lugar donde se encontraban los árbitros".

Después de este cruce de declaraciones, el culebrón sigue. Ahora es Panathinaikos el que ha emitido un comunicado en el que cargan contra el personal de seguridad y los jugadores de Valencia Basket. "Comprendemos la amargura de la afición del Valencia Basket tras la derrota en el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga. Sin embargo, un resultado desafortunado para su equipo no puede justificar incidentes indignantes como estos", inició el comunicado de los griegos, antes de enumerar dichos episodios.

Incidentes que denuncia el comunicado de Panathinaikos

- El lanzamiento de objetos contra nuestro banquillo durante el partido.

- Las intervenciones del personal de seguridad del Valencia Basket contra los jugadores del Panathinaikos AKTOR durante el partido, ¡para que no se levantaran desde el banquillo a celebrar las canastas de su equipo! ¡Esto es algo que nunca ha ocurrido antes en ningún pabellón del planeta!

- Los ataques no provocados de jugadores y directivos del Valencia Basket contra nuestros jugadores y miembros del cuerpo técnico tras el final del partido, que culminaron con la agresión de Isaac Nogués hacia Kendrick Nunn. El mismo «deportista» atacó inmediatamente después también a nuestro entrenador asistente, Vasilis Simtsak, que simplemente había ido a saludar a los aficionados del Panathinaikos.

- El hecho de que el personal de seguridad del pabellón del Valencia Basket decidiera, sin motivo alguno, expulsar a los directivos de nuestro equipo de las instalaciones del Roig Arena tras el final del partido.

- El comportamiento general deplorable del personal de seguridad hacia todos los directivos del Panathinaikos BC AKTOR, llegando incluso a empujarlos e impedirles desempeñar su labor incluso durante el partido.

- El «acoso» por parte del personal de seguridad del equipo español hacia los aficionados del Panathinaikos tanto en el primer como en el segundo partido de la serie.

- La decisión de la dirección del equipo español de llamar a la policía al vestuario para retener ilegalmente al Sr. Dimitris Giannakopoulos porque, según la hoja de partido, se le atribuye haber dicho a los árbitros: «¡Piten la falta! ¡Piten la falta!».

El Panathinaikos es, sin duda, uno de los equipos con más historia de Europa, con una enorme experiencia en innumerables partidos fuera de casa, y ayer, en Valencia, sufrió la peor hospitalidad y el peor comportamiento en un pabellón europeo.

¡Es obvio que hemos informado oficialmente de todo lo anterior a la Euroliga!

Aunque comprendemos la indignación que los incidentes mencionados han provocado entre nuestros aficionados, les instamos —también este miércoles (5 de junio)— a que hagan lo que mejor saben hacer: animar al equipo únicamente con sus voces, dejando que sean el entrenador y los jugadores del Panathinaikos AKTOR quienes den la respuesta que corresponda a todo esto.

Visto lo visto en el comunicado, queda claro que el tercer partido de la serie entre Valencia Basket y Panathinaikos será caliente, y más teniendo en cuenta lo mucho que aprieta la afición del OAKA.