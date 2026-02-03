Panathinaikos - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Doble jornada para los blancos

El conjunto de Sergio Scariolo juega en Grecia el primer partido de una doble jornada de la competición continental: hoy en Atenas y el jueves a Dubái. El Panathinaikos es siempre un rival que se postula como uno de los favoritos y será un partido rocoso para el Real Madrid. Si los de Scariolo suman un triunfo, llegarían a la victoria 17 en Euroliga y seguirían en la zona noble de la clasificación.