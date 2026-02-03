En Directo
Euroliga
Panathinaikos - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo la 26ª jornada de la Euroliga entre Panathinaikos y Real Madrid
Xavi Turu
Panathinaikos y Real Madrid se enfrentan en el OAKA en la 26ª jornada de la Euroliga.
Doble jornada para los blancos
El conjunto de Sergio Scariolo juega en Grecia el primer partido de una doble jornada de la competición continental: hoy en Atenas y el jueves a Dubái. El Panathinaikos es siempre un rival que se postula como uno de los favoritos y será un partido rocoso para el Real Madrid. Si los de Scariolo suman un triunfo, llegarían a la victoria 17 en Euroliga y seguirían en la zona noble de la clasificación.
Panathinaikos – Real Madrid
La presentación de los griegos para el partido de hoy. Lleno absoluto en el Telekom Center Athens para recibir al Real Madrid.
Panathinaikos – Real Madrid
Esta fue la llegada del conjunto blanco a Atenas. Concentración de los de Scariolo para sumar una victoria importante a domicilio ante el PAO.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con el partido entre el Panathinaikos y el Real Madrid correspondiente a la jornada 26 de la Euroliga. El encuentro se juega en el Telekom Center Athens a las 20:15 horas y desde SPORT nos ponemos con una pequeña previa. ¡Comenzamos!
