Panathinaikos y Olympiacos se mueven para lograr la 'paz' en el baloncesto griego

El presidente del Panathinaikos, el empresario farmacéutico Dimitris Giannakópulos, accedió este martes a reunirse con los propietarios del Olympiacos para poner fin al "clima tóxico" en la liga griega de baloncesto ante la amenaza del Gobierno de suspender definitivamente el campeonato.

Así lo informó hoy el viceministro de Deportes de Grecia, Yannis Vrutsis, en una entrevista con la radio deportiva 'bwinSpor FM', en la que señaló que habló por teléfono con Giannakópulos, quien se habría mostrado dispuesto a reunirse con los dos presidentes del Olympiacos en su oficina mañana, miércoles, para calmar los ánimos.

"También hago un llamamiento a los hermanos Angelopópulos (presidentes del Olympiacos). La reunión no se trata de sus diferencias personales; uniremos fuerzas para un campeonato de calidad hasta el final", señaló Vrutsis. Aunque el club de El Pireo hasta el momento no se ha pronunciado sobre el anuncio de Giannakópulos (el lunes, ambos equipos habían rechazado la invitación del ministro), Yorgos y Panayotis Angelópulos por ahora no parecen dispuestos a cambiar de postura.

Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, fue protagonista en el segundo partido de las finales griegas / AP

Una reunión fundamental

Los dos hermanos quieren que el campeonato se concluya, pero no quieren sentarse en la misma mesa con el presidente del Panathinaikos porque eso, en su opinión, sólo legitimaría el comportamiento de Giannakópulos en la segunda final celebrada el pasado domingo, informó el portal newsit.gr. Vrutsis dejó claro hoy "no tiene sentido" que los propietarios de los dos grandes clubes helenos se reúnan con él por separado y reiteró que "si no vienen a las 15.00 (cuando está prevista la reunión), el campeonato se acabó".

El Gobierno griego suspendió el tercer partido de la final de la liga griega, que debería jugarse mañana, miércoles, tras el caótico segundo duelo entre los eternos rivales que se celebró el domingo en el pabellón del Olympiacos. Todo empezó cuando los hinchas del equipo local corearon insultos groseros contra la hija de 18 años de Giannakópulos antes de arrancar el partido.

Dimitris Giannakopoulos, en el pabellón de la Paz y de la Amistad / AP

Los gestos de Giannakopoulos

El presidente del Panathinaikos pidió a los árbitros que registrasen esos insultos en el acta del partido y que llamaran al orden a los hinchas. Unos segundos después, Giannakópulos hizo una peineta y otros gestos groseros a los hinchas del Olympiacos, por lo que los árbitros lo expulsaron de la cancha.

Tras el final del partido, en el que el Olympiacos ganó 91-83 y empató la eliminatoria a 1-1, Yorgos Angelópulos señaló ante la prensa que "el presidente del Panathinaikos es vomitivo". Otro responsable del Olympiacos señaló que Giannakópulos lo agarró en la cancha y le gritó: "Anda y dile a Yorgos (Angelópulos) que violaré a su hija delante de él".

Según el Olympiacos, existe una orden de búsqueda y captura contra el presidente del club rival, ganador de la Euroliga el año pasado, tras una demanda judicial presentada por los hermanos Angelópulos. En un comunicado, Giannakópulos señaló el lunes que los buscados por la justicia son los presidentes del Olympiacos, contra los que ha interpuesto una demanda por difamación ya que, aseguró, nunca insultó a la hija de uno de sus presidentes.